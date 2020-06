La direction de la JS Kabylie n'attend que le feu vert des Instances nationales algériennes pour se lancer dans les préparations en vue de la reprise des compétitions sportives. à cet effet, justement, la JSK devrait, selon toute vraisemblance, s'attaquer au volet préparation avec deux stages bloqués et quelques matchs amicaux.

Ainsi, les Canaris effectueront dans les jours qui viennent deux stages au cours desquels, les camarades de Benbot auront à livrer plusieurs joutes amicales. Selon des sources proches du club kabyle, le premier stage se déroulera durant près de deux semaines dans la région d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Ils vont élire leur quartier au niveau de l'hôtel Atlantis. Ce premier stage sera pris en charge par un des sponsors. De son côté, un autre sponsor va mettre son terrain à la disposition de la JSK.

Le deuxième stage devrait quant à lui se dérouler en Tunisie. Il sera à la charge de l'ES Tunis, et ce, dans le cadre de la convention portant sur le transfert de Lyes Chetti. La direction du club, qui veut mettre les joueurs dans de bonnes conditions n'attend que le feu vert de la reprise des entraînements par les instances sportives pour passer à l'action. Avec le retour aux compétitions, les Canaris sont attendus sur plusieurs fronts. Il convient d'abord de rappeler que la joute la plus importante est incontestablement la course au titre que la direction kabyle juge toujours possible et jouable, malgré l'avance prise par le leader. Le défi vaut la chandelle, mais la direction vise surtout une place qualificative pour les compétitions internationales. Parallèlement, le club connaît des difficultés financières dues aux impayés des salaires des joueurs. Selon des sources proches du club, la colère est en train de monter dans les effectifs à cause de ce problème.

De son côté, pour apaiser les esprits, Chérif Mellal a justifié ce manque de finances par le faux bond des sponsors qui n'ont pas encore versé l'argent. Ce qui fait dire aux observateurs que la JSK va connaître une vraie saignée à la fin de la saison. Beaucoup de joueurs pourraient se retrouver dans d'autres clubs. Pour le moment, la plus grosse perte annoncée est sans nul doute le départ d'Arezki Hamroun. Ce dernier, même s'il ne s'est pas encore prononcé publiquement, risque de partir d'autant plus que beaucoup de clubs l'ont dans leur viseur à l'instar du leader, le CRB.