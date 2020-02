Dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 1, la JS Kabylie recevra, ce soir, à partir de 18h45, le NA Husssein-Dey, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Il s’agit d’une rencontre à multiples enjeux pour les deux antagonistes. Les locaux, qui reprennent ainsi le championnat, veulent prouver que le titre est à leur portée avec une large victoire. En face, une équipe du Nasria mal en point et qui veut revenir avec un résultat probant afin de s’éloigner de la zone de turbulences. Les trois points de la rencontre sont très importants pour les uns comme pour les autres, afin de pouvoir remonter dans le classement. Pour la JSK, c’est d’autant plus important parce que le leader du championnat, le CR Belouizdad, vient de prendre le large après sa victoire, lundi dernier, chez lui, face au CA Bordj Bou Arréridj (4-0). Même avec un match en moins (celui d’aujourd’hui, NDLR), les Canaris sont désormais à huit points du leader. Aussi, les camarades du portier Benbot, qui évolueront pour la première fois sous la direction technique du Tunisien Yamen Zelfani, n’auront d’autres choix que de gagner. Les choses ne seront pas si faciles, car l’adversaire qui pointe à l’avant-dernière place tentera lui aussi de ramener un bon résultat pour s’éloigner de la zone rouge. Le NAHD ne lâchera pas les trois points au risque de se retrouver enfoncé d’avantage en se rapprochant de la relégation. Cette configuration de la 16e journée pour les Canaris sera, ainsi, le premier test pour le coach Zelfani. Ce dernier, qui prend la succession de Hubert Vélud, va désormais être jugé sur pièces et non sur la foi de ses déclarations antérieures. Une victoire l’installera psychologiquement dans une dynamique positive. Raison pour laquelle il tentera à tout prix de bien débuter son passage à la JSK avec une belle victoire. L’ancien coach des Soudanais d’Al Merrikh sera également comptable devant les supporters s’il ne gagne pas. A son arrivée, ce dernier déclarait qu’il était venu pour gagner et comment donc accepter un faux pas devant une équipe classée avant-dernière au championnat ? Par ailleurs, et au chapitre du conflit qui oppose le président du club, Chérif Mellal, à ses «détracteurs», il est à noter le retour à la maison de Miloud Iboud après quelques mois de retrait. Il semblerait que ce dernier a trouvé un terrain d’entente avec Mellal après une période d’embrouille qui l’a éloigné de la direction. Beaucoup de supporters ont apprécié cette décision, considérant que son retour sera d’un apport considérable pour l’équipe. Ce «come-back» est aussi un point de plus pour le président dans sa guerre contre le groupe, qui veut le destituer de son poste de président. D’ailleurs, le 8 de ce mois, une assemblée générale des actionnaires est prévue afin de prendre cette décision. La destitution de Cherif Mellal sera au menu. Plusieurs membres de la direction, à l’instar de Malik Azlef, ont ouvertement exprimé leur volonté de dégommer le président. D’anciens joueurs, à l’image de Faouzi Moussouni et Lounès Gaouaoui, n’ont pas mâché leurs mots pour fustiger Mellal et lui demander de partir. Les jours qui viennent seront décisifs pour l’issue du conflit, mais il semblerait que Mellal remonte peu à peu la pente surtout après sa lettre aux supporters dans laquelle il a présenté ses excuses.