La JSK continue de faire le plein en jeunes talents. Avant-hier, c'était au quatrième joueur de signer un contrat avec le club kabyle. De nouvelles recrues engagées en vue de constituer vraisemblablement une véritable pépinière. Depuis quelques jours, le recrutement se poursuit et indique suffisamment que le club kabyle compte essentiellement sur les joueurs du terroir et les jeunes talents issus des petits clubs des divisions inférieures. Ainsi, ce fut le tour de Aguieb Juba de parapher un contrat de 2 ans avec la JSK. Un communiqué du club affirme en effet qu'«après Ferrahi, Becheker, Haddouche, l'équipe a le plaisir d'annoncer à ses supporters l'arrivée de sa quatrième recrue. Il s'agit de Aguieb Juba. Un meneur de jeu ayant évolué la saison dernière à l'ES Ben Aknoun». Juba Aguieb est âgé de 24 ans. Une journée auparavant, c'est au tour de Haddouche Ilyes Fayçal, qui a été annoncé comme la 3e recrue. Après Ferrahi, Becheker, la JSK annonçait donc l'arrivée de sa troisième recrue. Il s'agit de Haddouche Ilyes Faycal. Un défenseur central formé à l'USM Alger ayant évolué la saison dernière au CR Dar El Beïda. Haddouche est âgé de 22 ans. Peu avant ces joueurs arrivant d'autres clubs, le club kabyle annonce Becheker Masten qui est promu en senior. Le portier, Becheker Masten a paraphé un contrat professionnel de 2 ans. Pour rappel, Masten, précise le communiqué, est âgé de 21 ans et a fait toutes ses classes à la JSK. Un pur produit du club, pétris de qualités. L'activité intense ne concerne pas uniquement les recrutements des joueurs. Bien au contraire. Le staff technique a été renforcé par de nombreux anciens joueurs. Abdesselam Kamel et Malik Mokblel ont été installés, lundi dernier, en présence de nom breux cadres anciens du club kabyle. Abdesselam et Mokbel entament ainsi, officiellement, leurs nouvelles fonctions, respectivement de directeur sportif et de manager général. Par ailleurs, il est à rappeler que le club kabyle reste toujours opposé à l'arrêt du championnat et il ne cesse d'exprimer cette position. Il y a quelques jours, c'est l'avocat du club, Meftah, qui affirmait dans une conférence de presse que le Bureau fédéral a pris la décision d'arrêter la compétition, alors que plusieurs de ses membres n'ont pas été désignés et remplacés comme le stipule la réglementation dans une assemblée générale. La JSK reproche à l'instance fédérale l'absence d'information sur ces remplacements, étant donné qu'elle est contrainte à le faire par la loi l'accusant d'avoir changé le système de compétition malgré les instructions du ministre de la Jeunesse et des Sports. Chose pour laquelle, la JSK a déposé un recours auprès du MJS et de la FAF, tout en rappelant qu'elle tient à une participation à la compétition africaine. Bien que cette participation revienne de droit au club classé troisième, il n'en demeure pas moins, affirme l'avocat du club, que le sort incertain de la coupe d'Algérie donne de l'espoir à Chérif Mellal pour décrocher une place

malgré son classement.