à quelques jours du début du championnat version 2019-2020, la JSK est prête à tous points de vue. Les Canaris, bien préparés, affronteront deux compétitions qui débuteront le mois en cours. D’abord ils recevront le club soudanais d’El Merreikh dans une confrontation comptant pour la Champions League africaine. Deux rencontres tests qui annonceront la suite des deux compétitions. Le duel se jouera au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa. Une semaine plus tard, ils iront à Alger où les camarades de Saâdou iront croiser le fer avec le Nahd dans un derby d’ouverture du championnat de ligue.En effet, les Canaris iront à Alger non pas pour la figuration, mais surtout pour confirmer leur classement de la saison passée et pourquoi pas faire mieux cette année. D’ailleurs, le titre de championnat est l’un des objectifs que la direction de la JSK se fixe en plus de la coupe d’Algérie. Deux objectifs possibles au vu des capacités des poulains de Velud qui veut toutefois garder les pieds sur terre. La direction de son côté n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir la plus riche gamme de choix à ce dernier pour aller avec l’équipe le plus loin possible dans toutes les compétitions. Neuf joueurs recrutés des clubs nationaux et africains. En tout état de cause, les nouvelles recrues sont tenues de donner ce qui est attendu d’elles. Leur recrutement a obéi à la volonté de renforcer tous les compartiments et à remplacer les départs de quelques joueurs cadres à l’instar de Benkhelifa qui rejoint son club après une saison de prêt à la JSK. Recrutés pour une saison trop chargée, les nouveaux arrivants devront ainsi satisfaire une direction qui table sur au moins un titre cette saison. Comme l’avait affirmé Velud, les Canaris ne joueront pas pour le titre africain mais en tout cas le championnat ou la coupe devraient revenir à la JSK. De leur part, les supporters tentent d’imposer un rythme ou une cadence élevés pour le début de saison. Via les réseaux sociaux, ces derniers rappellent que l’écart de points devra être creusé en début de saison pour ne pas avoir à subir le diktat des arbitres et l’arrangement des matchs. Les supporters se souviennent de la dernière rencontre où ils ont vu les joueurs du CSC lever le pied devant les caméras des télévisions et les supporters constantinois mécontents de la prestation honteuse. Cette saison, préconisent-ils, donc, les Canaris devront jouer à fond pour avoir une avance suffisante pour éviter les pièges. Enfin, toujours du côté des supporters, l’on s’attend donc à une saison exemplaire sur les gradins. Classés meilleure galerie, ces derniers comptent renouveler la mise avec des idées nouvelles et une organisation toute aussi renouvelée.D’ailleurs, cette année, la JSK va avoir des comités de supporters dans plusieurs wilayas et non seulement en Kabylie. Des jeunes supporters ont lancé cette initiative à la fin de la saison passée avec la création de comité dans les wilayas d’Algérie en plus de ceux déjà présents à Tizi Ouzou. En tout état de cause, le championnat devra offrir du spectacle et des moments de joie à tous les supporters. Espérons qu’on ne verra pas beaucoup de mauvaises choses.