Mardi dernier, les joueurs de la JS Kabylie ont gagné une rencontre, mais perdu un entraîneur. En effet, quelques minutes seulement après le sifflet final de l'arbitre du match face à l'US Gendarmerie nationale, au match retour du 1er tour de la coupe de la CAF, et la victoire des Algériens (2-0), la JSK, qui se qualifie après sa victoire au match aller (2-1), se retrouve sans entraîneur, suite au départ de Youcef Bouzidi. Une victoire au goût amer, du fait de la perte inexpliquée et injustifiable d'un coach, qui, pourtant, a montré de quoi il est capable. A la fin de la rencontre, les camarades de Hamroun, qui n'a pas été aligné à cause de son test PCR positif au Covid-19 avec trois de ses coéquipiers, étaient déçus de cette tournure des évènements. La qualification permet, ainsi aux Canaris d'entamer une nouvelle phase de cette compétition africaine, qu'elle n'a pas jouée depuis bien longtemps mais, les supporters ont unanimement exprimé leurs appréhensions quant à la gestion de l'actuelle direction qui semble, selon eux, naviguer à vue. Le limogeage de Youcef Bouzidi n'a pas été du goût de ces derniers qui ont dénoncé le traitement de la direction de toute cette affaire. La qualification a été bel et bien arrachée par les Canaris, mais le spectacle n'a pas été au rendez-vous. La rencontre a été d'un niveau faible, avec des Algériens qui ne semblaient pas être animés de la hargne de vaincre. La prestation des joueurs de la JSK, comme celle des visiteurs, n'offraient pas un spectacle comme on en voit souvent dans ce genre de compétitions. La rencontre ne ressemblait en rien à un match de coupe d'Afrique en espérant mieux dans les prochains matchs. De son côté, Bouzidi, qui est officiellement partant, a déjà préparé la rencontre avec les joueurs, mais le couac était plutôt du point de vue mental. Le coach, comme ses joueurs d'ailleurs, n'avaient pas la tête dans le carré vert. Cet état d'esprit qui a marqué toute la rencontre aura permis aux Nigériens de construire plusieurs offensives, mais sans grandes incidences. L'adversaire n'était pas meilleur que les Canaris au service minimum, à cause des turbulences que vit le club kabyle. Par ailleurs, la victoire a été bien accueillie, mais il y a comme un désenchantement de la méthode Mellal. Après l'affaire Bouzidi, la cote du président du club a atteint le minimum vital. Il ne reste pas grand monde à croire en ce dernier, dont le départ est vivement réclamé même par ses plus fervents défenseurs. Et ce n'est pas une cérémonie avec l'entraîneur partant à la base d'un gâteau qui va soigner une image bousillée par une gestion calamiteusement hasardeuse et surtout nuisible à l'image du club le plus titré d'Algérie. Enfin, la direction garde toujours le silence mais comme d'habitude la rumeur annonce le nom du nouvel entraîneur qui est le Français Denis Lavagne. Ce dernier s'il accepte le défi de venir à la JSK court le risque de subir le même traitement. Lavagne prend le risque d'être le prochain ex-entraîneur dans des délais record. Hier, le porte-parole du club, Miloud Iboud, devait organiser une conférence de presse au siège du club, mais les supporters, présents en masse sur les lieux, ont interdit la tenue de ce rendez-vous. Iboud, qui a discuté avec une partie des supporters, s'est vu contraint de rebrousser chemin et rentrer chez lui.