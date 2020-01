La JS Kabylie a été éliminée de la coupe d’Algérie, samedi à à Aïn M’lila, au stade des 32es de finale, en s’inclinant par la plus petite des marges, dans une rencontre difficile à tout point de vue. Pour bon nombre d’observateurs, c’est un lièvre en moins à courir pour une équipe qui veut remporter tous les titres sans en avoir réellement les moyens. Ainsi, les camarades de Saâdou n’ont plus que le championnat et la Champions League à disputer. Par la petite des marges, la JSK sort de la course pour la coupe d’Algérie avec un goût amer. En effet, les Canaris n’ont pas su négocier ce virage de l’Est du pays malgré les efforts.

L’attaque a fourni un bon jeu avec deux buts refusés, mais comme à l’accoutumée, la défense et le milieu de terrain n’ont pas été au rendez-vous. De son côté, l’entraîneur Velud qui se plaint de l’absence de joueurs capables de renverser la vapeur n’a pas excellé par un bon coaching. Sur le terrain, les locaux ont eu la main haute sur le jeu, mais également sur le banc de touche où les deux entraîneurs se sont livrés une rude bataille. La victoire est finalement revenue à l’entraîneur de l’ASAM, qui a mis en échec toutes les recettes de Velud. Cette défaite va certainement avoir des répercussions sur le moral des joueurs. Ces derniers vont devoir affronter sur leur terrain, vendredi prochain, les Marocains du Raja de Casablanca pour le compte de la phase des groupes de la Champions League africaine. Les gars de la Kabylie auraient aimé recevoir leur adversaire avec un moral relativement retapé après une belle victoire en coupe d’Algérie. Mais comme les choses ne se passent pas comme souhaité, les joueurs seront contraints de creuser dans leur fond pour puiser des forces. La confrontation ne sera pas facile tout comme la victoire, mais les Canaris n’ont pas d’autre choix que celui de gagner pour espérer rester dans la course. En fait, la pression est toujours la cause de nombreuses défaites de la JSK.

La direction du club qui a mis au point un plan d’action de quelques années, a vite fait de changer de cap pour jouer les titres. Mais pour ce faire, il fallait rehausser l’effectif par des joueurs capables de remplir cette mission difficile pour un club qui revient de loin. Les supporters les plus avertis savent que l’effectif actuel n’a pas les capacités de concourir pour le titre tout comme la direction qui n’a pas pu recruter à la hauteur de ses objectifs. Prévue pour ce mercato hivernal, la campagne de recrutement attendue n’a pas eu lieu.

La JSK n’a recruté aucun joueur malgré les promesses, hormis le Libyen Tubal. Enfin, pour bon nombre d’observateurs, la stratégie de communication du club kabyle est calamiteuse. Sans cap ni objectifs fixés, la direction donne l’air de naviguer à vue. A son arrivée, Mellal s’était fixé l’objectif de rebâtir un club à la hauteur de l’image de la JSK. Pour lui, il fallait deux à trois années pour atteindre l’objectif avec en parallèle la construction d’infrastructures comme le centre de formation. Le O.K. des supporters était total et l’adhésion tout autant. Mais contre tout attente, la direction change de cap et se fixe des objectifs et part à la course aux titres. Sans moyens de sa politique, Mellal bute sur la colère des supporters. Ce qui a donné l’occasion à ses adversaires de trouver la brèche qui leur permet de rebondir.