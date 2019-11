Les gars de la JS Kabylie n’ont pas réussi à s’imposer, samedi dernier au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, lors de la réception de la JS Saoura, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Ils ont été contraints au partage des points, puisque la rencontre s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0). Par ce résultat, ils prouvent, une fois de plus, que leur parcours continue d’évoluer en dents de scie. Mêlant victoires à l’extérieur et mauvais résultats à l’intérieur, les protégés de Velud ne semblent pas trouver encore leurs marques. Beaucoup de pression pèse sur les joueurs, qui doivent à chaque rencontre supporter le poids de l’adversaire et l’obligation d’un bon résultat. Pourtant, le président, comme l’entraîneur et les supporters, savent pertinemment que l’équipe kabyle est d’un niveau moyen qui ne dépasse pas les autres clubs du championnat. Les résultats ne peuvent, par conséquent, être que moyens avec des défaites et des victoires. Malgré ce fait avéré, la direction continue de mettre la pression sur les joueurs. Samedi dernier, la JS Saoura était largement meilleure sur le terrain, de par les avis unanimes. Les visiteurs étaient d’ailleurs meilleurs même au tableau du classement avec un point d’avance et un cheminement plus positif depuis le début du championnat. Pousser les joueurs à se donner à fond est une chose et mettre la pression en est une autre. Le résultat se concrétise sur le terrain et l’équipe paye cash cette façon de faire. A la fin de la rencontre, le technicien français n’a pas hésité à exprimer son mécontentement qualifiant le résultat de « décevant ». Pour Velud, son équipe aurait pu marquer en première période, mais les ratages ont fait que le résultat est resté négatif. Toutefois, le résultat qui n’influe pas beaucoup sur le classement risque d’avoir un impact plus conséquent sur le moral des troupes à quelques jours seulement de leur match face à l’AS Vita Club comptant pour la première journée de la phase des groupes de la Champions League africaine. Prévue le 29 du mois en cours, la rencontre sera décisive pour la suite de la compétition étant donné qu’elle se jouera à Tizi Ouzou - ou sur un autre terrain algérien si le stade du 1er-Novembre n’est pas homologué d’ici là par la commission de la CAF-. A rappeler que celle-ci a été à Tizi Ouzou pour inspecter l’infrastructure, mais les résultats ne sont pas encore communiqués à la direction du club kabyle.

Une victoire avant cette rencontre aurait été mieux pour le moral des camarades de Banouh qui vont devoir ainsi creuser au fond de leurs tripes afin de trouver les réserves mentales nécessaires. L’AS Vita Club n’est pas facile à manier. Bien au contraire, connaissant les terrains africains, les visiteurs ne viennent pas pour la figuration, mais pour décrocher un bon résultat. Dans ce genre de confrontation, tous les compartiments doivent être fonctionnels.

Ce qui n’est pas le cas pour les Canaris qui souffrent d’une muraille défensive faible et d’une attaque qui n’est pas très régulière dans ses performances. Enfin, il est à mentionner que l’évolution en dents de scie des Canaris est aussi un indice dont personne ne peut pronostiquer le résultat de la prochaine rencontre. Ils ont rebondi à chaque fois qu’on les croyait battus. Ils ont ramené des victoires là où tout le monde s’attendait à des défaites et ont perdu là où ils devaient gagner. L’effet-surprise est une donne non négligeable dans l’effectif de Velud.