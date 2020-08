La JSK a sa première Webradio. Le coup d’envoi de cette chaîne sera donné samedi prochain avec une émission directe avec le président du club, Chérif Mellal. Le programme de cette radio, dit-on du côté du club, portera sur des émissions sur l’histoire du club de la Kabylie, des entretiens avec les joueurs et autres personnalités en lien avec la JSK et le sport en général. Elle sera également un moyen de communication entre le club et ses supporters via des émissions en direct par téléphone où les supporters pourront poser leurs questions sur la vie du club à des personnalités invitées pour le besoin. En fait, ce n’est pas la première fois que la JSK ouvre une radio. L’année passée déjà, le club a vécu une mauvaise expérience avec une autre radio qui n’a pas fait long feu. Selon des sources, la responsabilité de l’échec est partagée entre la direction du club et la boîte de communication chargée du dossier. Alors que les dirigeants du club ont dû fermer le canal à cause de son manque de professionnalisme, les gérants de la radio reprochaient à la direction de ne pas leur donner la primauté de l’information. Souvent, les nouvelles les plus importantes du club, ils les apprennent, selon eux, d’autres journaux. Aussi, cette fois-ci, les amoureux du club espèrent que la radio sera empreinte d’un grand professionnalisme. Une caractéristique nécessaire pour donner la meilleure image du club. Ce canal sera en quelque sorte le porte-parole officiel du club. Il sera le moyen de communication non pas uniquement avec les supporters, mais surtout avec la presse nationale et internationale. Jusqu’à présent, la gestion de ce dernier volet se fait de la manière la plus archaïque qui soit. Ce n’est que ces derniers temps que le président semble avoir compris l’importance de la communication officielle en organisant régulièrement des conférences de presse au siège du club. Par ailleurs, au chapitre des recrutements, nos sources affirment que les contacts avec le meneur du RC Arbaâ Bouziane avancent bien, alors que le latéral gauche du RC Kouba, Ferrahi, s’est engagé hier pour un contrat de deux ans. Bouziane est favorable à une signature de contrat avec le club de la Kabylie, mais il se trouve qu’il est sur les tablettes d’autres clubs comme le MCA et le CRB. La concurrence est, donc, rude pour les Canaris qui devront mettre la main à la poche pour décrocher de bons éléments comme le lui recommande le coach Yamen Zelfani. Notons, enfin, que dans l’autres sens, la JSK a établi une liste de joueurs libérables, mais qui n’a pas encore reçu l’aval du coach, comme cela est le cas pour l’attaquant Hamza Banouh. Celui-ci a eu un rendement irrégulier avec la JSK, d’où l’incertitude qui plane sur son cas. Enfin, Mellal compte proposer à ses éléments une baisse de leurs salaires pour les derniers mois où la compétition était a l’arrêt. Il pense inviter ses joueurs individuellement pour tenter de trouver un accord, sachant que plusieurs éléments d’autres clubs ont fait l’impasse sur la moitié de leurs salaires. Reste à savoir maintenant si tous les joueurs de la JSK vont accepter ou bien, il

y aura des contestations.