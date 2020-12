La JS Kabylie, le MC Oran et le RC Relizane ont réussi à enregistrer leur premier succès de la saison en disposant respectivement de l'ASO Chlef (0-2), du WA Tlemcen (2-1) et du CA Bordj Bou Arreridj, vendredi, à l'occasion de la première partie de la 4e journée du championnat national de Ligue 1.

Sèchement battue à domicile par le CR Belouizdad, le week-end dernier, la JS Kabylie s'est rattrapée. Les Lions du Djurdjura ont dû patienter jusqu'à la 52e minute pour rugir, et ainsi débloquer la situation par Bensayah. Sur leur lancée, les Jaune et Vert ont fait le break un quart d'heure plus tard par Hamroun (68'), sur penalty.

À Oran, le Mouloudia local a lui aussi attendu la 4e journée pour savourer sa toute première victoire. Les gars d'El Hamri ont été cueillis à froid en encaissant dès la 3e minute sur une réalisation de Amiri, auteur d'un coup franc de toute beauté. Les Oranais ont réagi à la 17e minute en égalisant par l'entremise de Ezzemani avant de repasser devant dans les ultimes minutes grâce au but de Hamidi (84').

De son côté, le RC Relizane est parvenu à enregistrer une première victoire cette saison face au CA Bordj Bou Arréridj (0-1). La seule réalisation de cette empoignade, inscrite au tout début de la seconde période (48'), est à mettre à l'actif de Chadli.

A rappeler qu'en ouverture de cette 4e manche, l'ES Sétif a dominé le NC Magra sur le score de deux buts à zéro (2-0).

La seconde partie de cette 4e journée se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse.

Enfin concernant le match MC Alger - CS Constantine, il est reporté à une date ultérieure en raison de la participation du MCA à la phase retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique.

Classement provisoire

Pts J

1. ES Sétif 10 4

2. MC Alger 7 3

3. MC Oran 6 4

—. RC Relizanee 6 4

5. JS Saoura 5 3

—. US Biskraa 5 3

—. AS Aïn M’lila 5 3

—. JS Kabyliee 5 4

9. CR Belouizdad 4 2

—. ASO Chleff 4 4

—. NC Magraa 4 4

12. JSM Skikda 3 2

—. NA Hussein Dey 3 3

—. Paradou ACC 3 3

—. CS Constantinn 3 3

16. USM Alger 2 3

—. CABB Arréridjj 2 4

—. WA Tlemcenn 2 4

19. O. Médéa 1 3

—. USM Bel Abbès 1 3.