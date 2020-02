Finalement, la JS Kabylie a concédé un match nul sur son terrain, avant-hier à Tizi Ouzou. Les camarades de Benbot ont été contraints au partage des points de la rencontre face au Paradou AC (0-0), pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1. le PAC a bien négocié la confrontation mettant en danger à plusieurs reprises les filets du gardien kabyle. Un match nul qui n'arrange nullement les affaires de la JSK, qui s'éloigne un peu derrière le leader. La quête de rattraper le CRB devient difficile, surtout après la victoire de ce dernier sur le Na Hussein Dey (1-0) lors de la même journée. Un retard très difficile à remonter d'autant plus que les Canaris ne parviennent pas à engranger les trois points des rencontres qu'ils jouent à l'intérieur de leurs bases. L'équipe de la Kabylie avait, pourtant, tous les moyens pour réaliser une bonne partie face au PÄC et garder les trois points à domicile. Au finish, cela n'a pas été le cas avec une contre-performance face à un adversaire qui pointe dans ls dernières places au classement général. Les prochaines rencontres ne seront pas plus faciles pour une équipe qui veut jouer le titre. Il va falloir en premier lieu arracher les trois points de la prochaine confrontation à Tizi Ouzou face à l'ASO Chlef avant d'aller croiser le fer avec le leader sur son terrain à Alger. Lors des prochaines sorties, les Canaris n'auront pas droit à l'erreur, s'ils veulent continuer à jouer le titre. Le faux-pas de Tizi Ouzou face au PAC ne doit pas se répéter. La pression sera encore plus grande sur les joueurs qui devront désormais s'y habituer pour arracher des victoires au moins à Tizi Ouzou sur leur terrain. Leur grand point fort sera le public, qui les accompagnera sans nul doute dans toutes les circonstances. Un public qui a désormais un oeil sur les promesses de Mellal de poursuivre la réalisation de son projet. Ceci, surtout que sur le volet administratif, tout semble rentrer dans l'ordre, après la réconciliation qui a eu lieu entre le président Mellal et ses opposants conduits par Malek Azlef. Cette convergence de vue, qui met un terme à une guerre déclarée entre les deux parties, vient remettre un peu de sérénité dans la maison JSK. Les supporters ont, de leur côté, bien accueilli ce rapprochement des positions, car estiment-ils, le club a besoin de stabilité pour atteindre ses objectifs. Les Canaris qui pointent à la troisième place, se donnent comme but de jouer le titre. Chose pour laquelle les journées qui restent du calendrier sont d'une grande importance. La sérénité au sein de la maison est donc plus qu'indispensable.