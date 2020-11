Après une période de répit qui a suivi une série de regroupements intensifs, les joueurs de la JS Kabylie renouent avec les matchs. C'est en effet avec un grand entrain que les camarades de Hamroun vont se heurter à des clubs du Championnat national dans un tournoi organisé par le MC Alger. Cette compétition, qui s'étale sur plusieurs jours, se tient, notons-le, en hommage à son ancien entraîneur et sélectionneur feu Smaïl Khabatou. Avant l'entame de ce tournoi qui regroupe aussi le NA Hussein Dey et le Paradou AC, un tirage au sort a été organisé et a donné des affiches très intéressantes qui promettent du spectacle au niveau du stade Falek d'Hydra qui abritera la compétition. Ainsi, demain, l'affiche mettra aux prises, le MCA au Paradou AC à 12h30. Le NAHD quant à lui affrontera la JSK à 15h45. Le match pour la troisième place aura lieu le samedi à 12h30 et la finale se jouera le lendemain à 15h45. Par ailleurs, à la veille de ces empoignades algéroises, les Canaris effectuent leur reprise des entraînements avec des séances prévues au stade du 1er Novembre sous la houlette de l'entraîneur en chef le Franco-Tunisien Yamen Zelfani secondé de ses lieutenants Fakhri et Karouf. Tous les joueurs ont été au rendez-vous avec une volonté de fer et dans une ambiance très détendue après un épisode marqué par des conflits entre les joueurs non payés et la direction du club qui a fait des pieds et des mains pour résoudre ce problème très épineux. Sur un autre chapitre, il convient de noter que les recrutements effectués par Cherif Mellal semblent faire bonne figure aux yeux des responsables de l'Equipe nationale U21. Ces derniers continuent de puiser dans le réservoir rempli par la direction de la JSK durant l'intervalle estival. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la direction du club kabyle s'est félicité d'avoir un potentiel intéressant. C'est ainsi que les nouvelles recrues Akherib et Sahmi sont annoncés à l'Equipe nationale, ajoute le communiqué qui précise que ces derniers sont convoqués pour le prochain stage des U17 qui aura lieu du 5 novembre au 12 du même mois au niveau du centre technique sportif de Khemis Miliana. Enfin, à rappeler que les Canaris n'ont pas laissé passer l'occasion du 1er-Novembre sans la célébrer à l'instar de tous les Algériens. Selon un communiqué du club, la formation kabyle à sa tête le président, Mellal, s'est rendu à Larbaâ Nath Irathen en cette journée du 1er novembre, coïncidant avec la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la lutte de Libération nationale. Les Lions du Djurdjura, ajoute le communiqué, se sont entraînés au stade de la localité, juste avant de se rendre au centre-ville où ils ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire de Abane Ramdane. Les Jaune et Vert se sont ensuite dirigés vers la maison natale de l'architecte de la révolution dans le village d'Azouza. La délégation Kabyle a pris ensuite la route vers le village historique d'Ighil Imoula où a été dactylographiée et tirée la Déclaration de la proclamation de la lutte de Libération nationale (1er novembre 1954). Après avoir déposé une gerbe de fleurs, les Lions du Djurdjura ont visité, entre autres, le musée.