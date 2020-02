C’est aujourd’hui à 17h que la JS Kabylie affrontera sur son terrain le Paradou AC dans une rencontre aux grands enjeux pour les deux équipes.

Les Canaris, qui rentrent avec un effectif au grand complet, vont profiter de la présence de leur public pour arracher une victoire. Les trois points de la rencontre seront au centre des discussions entre les deux adversaires, qui ne semblent pas prêts à en découdre. Les Canaris rentrent avec une légère avance sur leur adversaire étant donné que les problèmes qui ont marqué le club ces dernières semaines ont été résolus, du moins temporairement. Tout indique que la hache de guerre est enterrée entre Mellal et ses détracteurs, ce qui laisse la marge grande au coach afin de préparer ses joueurs pour les rencontres qui restent dans un climat serein.

Un autre point positif pour les Canaris, qui vont encore une autre fois accueillir sur leur terrain la semaine prochaine. En effet, ces deux journées, celle d’aujourd’hui et celle d’après, seront profitables pour la JSK qui va jouer à Tizi Ouzou devant son public qui commence à revenir après la dissipation des nuages.

Cette séquence de deux rencontres à domicile sera sans nul doute mise à profit par Zelfani afin d’arracher les six points. Cette légère avance permettra si elle est exploitée pour rattraper le leader qui vient de se faire éliminer de la coupe d’Algérie.

En tout état de cause, le maximum de points est demandé afin de s’approcher au moins de la première place. Par ailleurs, il est à signaler que la maison JSK commence juste à retrouver la sérénité nécessaire après le règlement à l’amiable du conflit qui opposait Cherif Mellal à ses adversaires qui voulaient le destituer de son poste de président du club.

Un fort mouvement conduit par Malek Azlef a failli emporter le jeune président qui s’est battu pour s’accrocher à son poste, du moins jusqu’à la fin de saison. Après cette période de grâce, de l’avis de beaucoup de personnes, ce dernier pourrait se retrouver en force si les Canaris réalisent un bon résultat au championnat. Une place au podium même si ce n’est pas le titre qui pourrait permettre à la JSK de se replacer dans la compétition africaine.

Suite à la rencontre qui s’était tenue au siège regroupant les deux groupes belligérants, Mellal semble revenir à ses premiers projets qu’il a annoncés à son arrivée à la tête du club kabyle. Un centre de formation et une équipe forte dans les prochaines années avec son potentiel de jeunes joueurs du cru. Voilà donc, les trois axes principaux du projet Mellal pour la JSK.

Ces objectifs, pour rappel, ont réuni le consentement de tous les supporters qui ont accepté le deal. L’écartement de Mellal de ces objectifs a engendré un vaste vent de colère parmi les supporters par lequel se sont engouffrés tous ses détracteurs.