La direction de la JS Kabylie vient d'annoncer le retour de son entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani, son adjoint, Beltaïef Fakhri, ainsi que leur compatriote, Oussama Derradji, dont les tests PCR sont négatifs. Les trois hommes ont obtenu l'autorisation d'entrée en Algérie. Ils vont se placer en confinement pendant une semaine avant d'entamer leur travail. Toutefois, malgré leur arrivée, les trois hommes ne pourront prendre part au regroupement qui se déroule actuellement dans la wilaya de Mostaganem, étant donné que celui-ci serait achevé dès la fin de cette période d'isolement. Ce qui ne signifie cependant pas qu'ils n'ont pas dirigé les préparations. Via les moyens Internet et autres, Zelfani a supervisé ses poulains depuis qu'il était en Tunisie. Au chapitre du stage qui se déroule actuellement, la direction du club kabyle tient à informer les supporters sur tous les détails des préparations sur sa page officielle. C'est ainsi qu'il est indiqué dans un récent communiqué, qu'après plusieurs journées consacrées au volet physique, le staff technique a soumis les joueurs, mercredi dernier, à un match d'application entre coéquipiers. Cette joute, précise le communiqué, a été mise à profit par Karouf et son staff pour voir à l'oeuvre les joueurs et évaluer, à l'occasion, le travail effectué. À l'issue de ce premier test, Karouf s'est dit «satisfait» de la réaction des camarades de Hamroune, qui ont montré de très bonnes dispositions. «La réaction était positive. C'était un match d'évaluation, tant sur le plan physique que tactique et une occasion pour déceler les insuffisances. Cette opposition a été aussi une aubaine pour se faire une idée de la pensée tactique des joueurs, notamment des nouvelles recrues», a déclaré Karouf. Et d'ajouter concernant la réaction des nouvelles recrues, le technicien en question fera savoir: «Je suis satisfait de la production des nouvelles recrues. Ces jeunes ont montré de bonnes dispositions. C'est vrai qu'il y a encore des choses à parfaire sur le plan tactique, mais dans l'ensemble, ils étaient bons. Ces jeunes ont une marge de progression et ils doivent travailler encore pour s'affirmer davantage.» Evoquant justement le cas des nouvelles recrues, le transfuge de l'ES Ben Aknoun, Juba Aguieb, a entamé, hier, sa préparation à Mostaganem. Arrivé jeudi soir, il a été soumis, dès hier matin, à un travail spécifique par le staff technique. Il s'est exercé en compagnie de Belgherbi sous l'oeil attentif du kiné, Lounis Hamrioui. Par ailleurs, le club annonce l'intégration de plusieurs de ces jeunes pépites dans la sélection nationale des U17. Le club kabyle précise sur sa page officielle qu'après les trois joueurs appelés en sélection nationale U20, c'est au tour du portier, Boudedja Amayas et du milieu de terrain, Mezine Ilyes d'être convoqués en sélection nationale U17. À rappeler qu'il y a quelques jours, la JSK faisait savoir que le gardien, Ramdane Abdelatif, le latéral droit, Nechat Djabri Fares et le milieu de terrain, Arfi Hodeifa ont été appelés par l'entraîneur de l'Equipe nationale. Les deux pépites du club sont retenues pour le regroupement qui aura lieu au Centre technique sportif de Khemis Miliana à partir de demain.