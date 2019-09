Les joueurs de la JSK se sont imposés par un score large (3-0) devant le Paradou AC, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, dans le cadre de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Une rencontre à un seul sens, durant laquelle les protégés du coach français, Hubert Vélud, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires de la soirée. Un résultat qui conforte la courbe ascendante des Canaris. Dès l’entame, les camarades de Benchaïra ont assailli le périmètre de l’adversaire, qui n’était pas dans ses meilleurs jours. Bien au contraire, les Algérois n’ont à aucun moment réussi à mettre en danger le portier Benbot. Un score large et sans appel grâce aux exploits du trio Banouh, qui a ouvert la marque la 38’, Bensayah, qui l’a aggravé à la 545’ et enfin Benoua, qui a clos le festival buts à la 64’. Aussi, avec cette éclatante victoire, les Canaris gardent la première place en compagnie du CABBA et du CRB, du MCA et du MCO, qui réalisent eux aussi un très bon début de saison. Mais ce peloton, composé de cinq clubs, ne fait pas douter les Kabyles, lesquels se montrent décidés à s’en éloigner le plus rapidement possible. Aidés par l’élan favorable en Champions League africaine et leur retentissante qualification face aux Soudanais d’Al Merreikh, les gars de la JSK comptent prendre la tête du classement en ce début de saison pour éviter l’expérience de la saison passée, qui les avait vus perdre le championnat par la grâce des « pieds levés des Constantinois ». Chose pour laquelle, la direction comme les supporters, incitent les joueurs à se donner à fond dès le début de championnat afin de parer à toute mauvaise nouvelle. Et c’est vraisemblablement ce que font ces derniers. La rencontre de ce samedi soir n’a pas donné l’occasion au coach Velud de vérifier les réglages apportés à sa défense. Malgré l’optimisme de ce dernier quant aux capacités de la muraille défensive à rebondir, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut céder à tout moment. Face au Paradou AC, la domination de l’attaque kabyle n’a pas permis de voir les capacités de la défense.Il faut dire aussi que l’adversaire n’a pas attaqué et n’a à aucun moment mis en danger cette muraille. Aussi, face à l’optimisme du coach, d’aucuns auront préconisé de mettre les deux matchs amicaux des prochains jours, pour apporter quelques retouches à la muraille défensive qui a donné l’air d’être une passoire depuis le début de saison. En effet, afin de préparer au mieux la prochaine confrontation africaine face au club guinéen de Horaya Conakry, les Kabyles affronteront le RC Kouba et le NA hussein-Dey dans des matchs amicaux de préparation de ce grand rendez-vous continental. Les Jaune et Vert comptent faire le plein de buts à Tizi Ouzou avant d’aller croiser le fer avec ce gros cylindre africain.Après avoir évincé de son chemin l’un des plus grands clubs africains, Al Merreikh en l’occurrence, la JSK

retrouve au détour un autre gros morceau. Le club guinéen connaît bien la JSK, et est l’un des clubs qui dominent actuellement les compétitions continentales, alors que les Algériens font un retour après une décennie d’absence. Pour leur part, les supporters se préparent à remplir le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, qui devrait être qualifié pour ce rendez-vous, afin d’aider leur équipe à surpasser ce grand obstacle qui est le Horaya Conakry. Comme ils l’ont fait lors de la dernière rencontre face aux Soudanais, même si le match s’était joué à Béjaïa, les fans des Canaris devront s’imposer comme le douzième joueur avec leur soutien jusqu’à la dernière seconde de la rencontre. Forts de leur expérience, les supporters savent pertinemment qu’en compétition africaine, le rôle des gradins est prépondérant.