Après le succès de jeudi dernier face à l’USM Bel Abbès (2-0) au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, le calme revient dans la maison de la JS Kabylie. Ainsi, les joueurs de Yamen Zelfani se penchent sur la préparation du match de dimanche prochain où ils effectueront un périlleux déplacement pour donner la réplique à l’ES Sétif, l’équipe la plus en forme du moment du championnat. Un déplacement à effectuer sans le capitaine Nabil Saâdou, forfait pour le reste de la saison à cause d’une blessure à la jambe. Les Canaris iront pour une difficile mission, celle de ramener quelques points afin de rester en course pour le titre. La tâche ne sera pas aisée vu que l’adversaire joue sur ses bases et est le deuxième au classement. Les joueurs se sont remis à l’entraînement sous la houlette de Zelfani, qui ne veut rien lâcher jusqu’à la fin de la saison. L’enjeu est capital, car la concurrence n’est pas seulement pour le titre, mais surtout pour la deuxième place qualificative pour la plus prestigieuse compétition africaine, la Champions League. Zelfani, qui bénéficie de la confiance de sa direction malgré le refus de la DTN de le qualifier pour diriger son équipe à partir du banc de touche, devra se contenter de préparer les joueurs et laisser son adjoint appliquer ses consignes tactiques sur le terrain. Une difficulté qui ne semble pas inquiéter outre mesure le président Cherif Mellal, qui compte beaucoup sur l’apport de son entraîneur pour le reste de la compétition. A relever, toutefois, que la victoire face à l’USMBA a levé les doutes qui planaient sur les capacités du coach Zelfani à relever le défi. D’aucuns auraient prédit des difficultés pour le technicien si le résultat de la dernière rencontre avait été mauvais.

D’ailleurs, après ce match, ce dernier a longuement évoqué la rencontre qui l’attend face à l’ESS. Pour lui, cette confrontation est « ordinaire et ne constitue guère une étape décisive pour la suite de la compétition ». Les Canaris, précise-t-il, mettront cette confrontation à profit afin de renouer avec les victoires à l’extérieur. Ainsi, ils iront à Sétif pour ramener les trois points qui leur permettent de rester dans le premier carré.

Pour ce faire, un programme de travail est concocté par le coach dans l’optique de gommer le maximum de carences et faire en sorte à ce que les siens puissent revenir avec un résultat probant. Entre-temps, les dirigeants commencent à tempérer l’ardeur en n’évoquant que timidement le titre. Mellal comme Zelfani ne parlent désormais plus de deuxième place. Un classement, dans le domaine du possible, qui permettra à la JSK de revenir en force dans les compétitions africaines.

Durant toute la saison, la direction n’a pas cessé de faire miroiter le rêve d’un titre à des supporters qui n’y croyaient pas. Cette stratégie de promettre l’impossible a posé de nombreuses difficultés à Mellal, qui, par conséquent, fait face à des campagnes de dénigrement sans précédent.

La même stratégie a enfin également mis une grande pression sur des joueurs qui n’avaient pas le niveau requis pour remporter le titre.