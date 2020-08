Alors que des sources laissaient entendre que la JS Kabylie jouera la coupe de la CAF en compagnie de l’ES Sétif, la saison prochaine, après la décision de ne pas aller au bout de la coupe d’Algérie, un autre scénario semble envisagé. En effet, et selon les informations de Botola, un tirage au sort pourrait être procédé pour désigner ce second représentant. Selon les lois de la CAF, le vainqueur de la coupe ainsi que le 3e du championnat, joueront cette compétition. De ce fait, la JSK, éliminée en 32es de finale de la coupe d’Algérie, et qui est classée 4e en championnat, ne serait pas retenue dans ce tirage au sort. Ceci, contrairement aux 7 équipes encore en course dans cette Dame coupe, à savoir l’ASM Oran, l’A Bou Saâda, le CA Bordj Bou Arréridj, le Paradou AC, l’US Biskra et le WA Boufarik. L’ES Sétif, encore qualifiée en coupe d’Algérie, ne sera pas concernée par ce tirage au sort, étant classée 3e en championnat et qualifiée d’office à la coupe de la CAF.