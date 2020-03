C'est aujourd'hui à 16h que la JS Kabylie reçoit au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou l'USM Bel Abbès pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1. La rencontre est très importante, car les Canaris devront se racheter de leur mauvaise prestation face au CRB, qui les a atomisés (1-3). Le public et surtout le président et l'entraîneur attendent beaucoup des joueurs, qui devront arracher les trois points de cette rencontre. C'est justement dans ce climat de déception que le président Chérif Mellal a décidé d'exprimer toute sa confiance à Yamen Zelfani, le technicien franco-tunisien. Le président lui renouvelle sa confiance, alors que tout indique que la DTN est catégorique sur le refus de qualifier le coach des Kabyles. Un véritable handicap que même le concerné a soulevé dans une conférence de presse. Pour l'instant, tous les arguments contenus dans le dossier déposés par la JSK n'ont qu'un refus comme réponse. Les joueurs kabyles seront, ainsi, privés de l'apport de leur coach, qui les dirigera à partir des tribunes. Cette situation ne semble, pour autant, pas constituer un problème pour Mellal, qui tient à son entraîneur, malgré les appels de ses proches à se séparer de ses services. En effet, selon nos sources, une pression est exercée sur le président pour chercher une solution à ce problème, même en passant par la rupture du contrat de Zelfani.

Une autre grande partie des proches de la JSK soutient la position de Mellal, estimant que changer l'entraîneur à quelques journées de la fin de saison n'a aucun sens. Bien au contraire, il est préférable que Zelfani poursuive son travail même absent du banc. Par ailleurs et au chapitre des prestations des Canaris, il convient de noter que le président, comme le coach, ont exprimé leur colère dans une réunion avec les joueurs. Mellal et Zelfani ont longuement sermonné les joueurs à cause de leur piètre prestation face au CRB.

Devant cette façon de travailler, beaucoup de supporters ont exprimé leur scepticisme considérant que cela ne fait que rajouter de la pression sur les joueurs.

Pour beaucoup, l'entraîneur et Mellal demandent aux joueurs plus que ce qu'ils sont capables de donner. Tout le monde aura vu qu'on ne peut attendre plus, vu le niveau des joueurs. Bien au contraire, c'est à Zelfani de faire avec ce qu'il a à sa disponibilité au lieu de demander l'impossible. Pour les prochains matchs, le technicien franco-tunisien devra ne compter que sur ses choix tactiques pour arracher le maximum de points.

Avec un écart de sept points sur le leader, il est déjà admis qu'il n'y a pas trop d'espoir à se faire.

Mellal l'a d'ailleurs signifié en considérant qu'une place qualificative pour les compétitions africaines est largement suffisante. C'est ce qu'il aurait du dire depuis le début de saison et cela lui aurait évité beaucoup de turpitudes.