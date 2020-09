Les joueurs de la JS Kabylie viennent de retrouver l'ambiance des terrains, après plusieurs mois d'éloignement à cause de la pandémie de Covid-19. Les camarades de Arezki Hamroun ont effectué, donc, leur première séance d'entraînement sous la houlette du coach adjoint, Mourad Karouf, l'entraîneur des gardiens de but, Aomar Hamened et le préparateur physique adjoint, Syfax Oudai.

Les joueurs ont été soumis à des tests physiques, comme prévu dans le plan de travail mis en place. Sur le terrain, les mesures induites par le protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus étaient strictement appliquées par les joueurs et les membres du staff technique. L'ambiance était très conviviale. «Tous les membres de la délégation ainsi que le personnel de l'hôtel ont été soumis à des tests de sérologie (Covid-19). Des tests qui se feront régulièrement sous la direction du staff médical du club», rapporte la direction du club sur sa page officielle facebook.

Ces premières séances se dérouleront sans le premier responsable technique, le Franco-Tunisien Yamen Zelfani.

Ce dernier se trouve encore en Tunisie avec sa famille. Il a pris ses vacances avec des mois de retard à cause du début du confinement sanitaire alors qu'il se trouvait encore en Algérie. Cependant, malgré son absence sur le terrain, hier, il était évident que son adjoint travaillait «sous son regard». Les nouvelles technologies permettent, en effet, d'effectuer des séances vidéo. Les deux coachs par intérim, Karouf et Hamened, appliquent strictement les consignes de Zelfani.

Ces premières séances sont également marquées par la forte présence des nouvelles recrues soumises, comme les anciens, à d'intenses préparations physiques. Ils étaient tous très motivés et heureux d'arborer les couleurs du club kabyle qui compte en faire de grands joueurs dans un proche avenir. Leur fraîcheur et leur entrain indiquent que l'avenir leur appartient, d'autant plus qu'ils disposent de grandes qualités techniques. Ils n'auraient d'ailleurs pas été recrutés si leurs aptitudes n'avaient pas épaté le coach Zelfani.

Cette reprise s'est effectuée, faut-il le préciser, avant même les dates préconisées par la Fédération algérienne de football (FAF). Celle-ci avait indiqué que la reprise des entraînement collectifs s'effectuera à partir du 15 septembre prochain pour les clubs de la Ligue 1, alors que le coup d'envoi de la saison sera donné le 15 novembre.

Par ailleurs, il est à rappeler que la JSK revendique ouvertement la participation à la coupe de la confédération africaine de football (CAF) après l'annulation de la coupe d'Algérie. Mouloud Iboud qui animait une conférence de presse, avant-hier, a longuement abordé ce sujet d'ailleurs, tout en rappelant que le club kabyle était dans son plein droit. L'inquiétude de ce dernier n'a d'ailleurs pas été suscitée par cette question qui reste sans réponse de la part des instances nationales du football, mais par un autre inconvénient. Pour Iboud, les autres clubs participants seront mieux préparés physiquement que la JSK à cause de la longue période d'arrêt. Enfin, notons que la JSK vient de recruter un autre gardien. La direction annonce en effet l'arrivée de l'ex-portier international du MC Alger, Abdelatif Ramdane, qui vient de parapher un contrat de 3 ans avec le club de la Kabylie. Âgé de 19 ans, Ramdane a fait ses classes à l'USM Alger, avant de passer chez le club voisin, le MC Alger.