Les joueurs de la JS Kabylie, à leur tête le coach Denis Lavagne, ont, a priori, sous-estimé le NC Magra, adversaire de leur équipe, mardi dernier, dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 1. Au final, Ils l'ont payé cash, sur la plus petite des marges, l'empêchant ainsi de se rapprocher de la tête du classement. Les camarades de Hamroun restent à l'issue de cette journée à la 9e place. Cette rencontre à Magra a également été un vrai ratage pour Lavagne, dont la tactique de jeu n'a pas été à la hauteur. Preuve en est, les joueurs n'ont pas été efficaces dans leurs postes respectifs. Ainsi, les Canaris devront rempiler pour une prochaine rencontre à Tizi Ouzou. L'objectif des trois points sera le mot d'ordre face à la JSM Skikda, samedi prochain. Lavagne devrait mettre au point une tactique qui lui permettrait un bon coaching de ses poulains. Face aux Skikdis, les Canaris n'ont pas d'autres choix que de gagner pour rester à côté du premier carré. Les joueurs semblent pourtant avoir du répondant, ces dernières semaines. Ils ont gagné des rencontres que tout le monde croyait perdues, mais ils perdent lorsque tout le monde s'attend à une victoire. Erreur de coaching, affirment tous les connaisseurs. Pourtant, les Canaris ont un moral au bon fixe malgré le brouhaha qui règne au niveau de la direction. Un point à mettre à l'actif de Lavagne qui a su prémunir ses joueurs de ces turbulences, grâce à un travail psychologique bien fait. Ils ont repris goût aux victoires alors que Chérif Mellal fait face à un sérieux mouvement de dissidence au sein du conseil d'administration. Mené par Yazid Yarichene et Malik Azlef, la campagne contre Mellal bat son plein avec, en sus, une décision de justice en sa défaveur. Mais, semble-t-il, Mellal ne l'entend pas de cette oreille, car son avocat a annoncé le dépôt d'un pourvoi de cassation dans l'espoir de revoir cette décision. Ces adversaires, par contre, s'apprêtent déjà à la prochaine assemblée générale prévue le 11 du mois prochain. Une bonne partie des supporters appuie cette dissidence à cause des erreurs commises par Mellal, qui a fait de nombreuses promesses restées lettre morte jusque-là. Ces derniers lui reprochent surtout de n'avoir pas réalisé le projet du centre de formation qu'il a promis à son arrivée à la tête du club, il y a de cela 3 ans. Bien qu'il reconnaisse ses erreurs, le vent souffle désormais dans la mauvaise direction pour Mellal et son équipe.