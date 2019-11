Les Canaris de la JS Kabylie ont pris le meilleur, mercredi, sur l’AS Aïn Mlila (1-0) au stade du 1er-Novembre de Mohammedia, à huis clos. Après une petite période de doute, due à deux défaites consécutives, les protégés de Velud signent un retour, même timide, au cycle des victoires. C’est à l’entame que l’attaquant Hamza Banouh a signé la seule réalisation de la partie, libérant ses camarades d’un poids qu’ils ont traîné durant plusieurs semaines. Une pression qui commençait justement à peser sur le rendement général de l’équipe. Après deux défaites consécutives, les Kabyles reviennent en attendant la suite. En effet, celle-ci sera difficile. Des rencontres très serrées les attendent. Lundi prochain, d’ailleurs, ils se déplaceront à Sidi Bel Abbès, où ils devront affronter l’équipe locale. Une confrontation qui s’annonce ardue, mais un bon résultat serait nécessaire pour confirmer la courbe ascendante enclenchée avant-hier. Une victoire ou un match nul d’autant plus nécessaire, car il permettra de revenir aussi dans le classement général. A la cinquième place, la JSK se trouve loin du leader le CRB qui a sept points d’avance. Se rapprocher du premier carré, nécessite des victoires à l’intérieur, comme à l’extérieur, ce qui ne semble pas évident en l’état actuel des choses. Les Canaris ne sont pas dans une superbe forme. Le retour ne sera pas facile seulement en fonction de la forme, mais aussi à cause de la nature des adversaires.

Les équipes que les Canaris devront affronter ont le même niveau ou encore meilleur que celui de la JSK. Et ces équipes ne jouent pas pour perdre, bien au contraire. Les joueurs doivent se secouer au plus vite parce que les semaines à venir seront très intenses. En plus du nécessaire retour au premier carré du championnat, de très difficiles rencontres les attendent pour le compte de la Champions League africaine. La première est d’ailleurs programmée le 29 du mois en cours à Tizi Ouzou face à l’AS Vitae Club de la République démocratique du Congo. Un club qui a ses traditions dans les compétitions africaines, ces dernières années. La compétition africaine sera très rude, étant donné que la JSK se trouve dans le groupe de la mort. La difficulté ne se situe pas qu’au niveau du moral ou des compétitions. Après plusieurs semaines du début du championnat, le club kabyle montre une grande faiblesse au niveau de son compartiment défensif. Cette muraille frêle a été à maintes occasions la cause de la défaite. Le classement actuel est justement une conséquence de la difficulté de ce compartiment à défendre les filets. C’est pourquoi, ces dernières semaines, la direction du club affiche clairement sa volonté de renforcer ce compartiment. Bien avant l’ouverture du mercato hivernal, les sélections de joueurs ont été lancées. La direction du club prévoit, d’ailleurs, le recrutement de plusieurs joueurs afin que l’équipe soit prête pour la compétition africaine qui approche à grands pas. La tâche n’est pas facile, car les recrutements de la mi-saison ne sont généralement pas une garantie du succès. La préparation d’une compétition commence durant le long intervalle estival.