La JS Kabylie a pris le meilleur sur le MC Alger (3-0) mercredi dernier au stade du 5-Juillet. Les Canaris se sont ressaisis, ainsi, par la plus admirable des manières. Avec cette victoire somme toute inattendue, ils renouent avec les victoires et gardent surtout un pied parmi les premiers prétendants au titre. Cette éclatante victoire est également une bouffée d’oxygène pour le technicien français, Hubert Velud, qui sauve sa peau d’un limogeage qui lui pendait sur la tête comme l’épée de Damoclès. En fait, la victoire, au-delà de ses répercussions directes sur les joueurs et l’entraîneur, est une preuve pour Mellal que la carotte rapporte mieux que le bâton. Les motivations par les primes sont plus porteuses que la terrible pression exercée sur les joueurs et le staff technique. Nous avons pu observer les semaines passées que les joueurs réagissaient mieux à la motivation qu’à la pression. Les victoires ramenées de l’extérieur sont une preuve irréfutable de l’erreur de la direction et des supporters qui mettent de la pression sur les Canaris. Mercredi dernier face au Mouloudia, les Kabyles ont joué sans pression étant donné que la victoire était presque impossible. Sans le poids de l’obligation de gagner, les joueurs retrouvent toutes leurs facultés. Nous avons vu une équipe qui jouait mieux que les semaines précédentes. Même la défense a bien réagi face aux assauts de l’attaque mouloudéenne. La muraille kabyle a en effet tenu durant une première mi-temps où l’adversaire a mis tout son poids pour inscrire un premier but. Sans succès, car la défense kabyle était bien soudée. Dans la deuxième moitié de la rencontre, les Canaris ont retrouvé confiance en leur capacité et se sont mis à attaquer. Ce qui a fait douter l’adversaire qui a commis de nombreuses erreurs dans la défense. En fait, cette victoire est aussi importante pour la suite des choses. La JSK affronte dans quelques jours, un grand club africain l’AS Veta club. Cette confrontation qui compte pour la première journée de la phase des groupes de la ligue des champions africaine ne sera pas une sinécure. Les Canaris doivent évoluer avec un moral en acier et bien sûr un effectif bien soudé. La rencontre qui se déroulera au stade du 1er-Novembre sera très difficile, car l’adversaire viendra avec la ferme volonté de décrocher un meilleur score pour jouer le retour plus à l’aise sur son terrain. Enfin, il est à mentionner que cette victoire précieuse face au MCA ne fait pas que relancer la JSK dans la course au titre. C’est une victoire qui remet de l’ordre surtout dans les idées. La direction devra cesser de mettre la pression sur les joueurs. Ce qui est valable aussi pour les supporters qui doivent accompagner leur équipe même dans les défaites, alors que c’est exactement le contraire qu’on a vu durant les dernières semaines. Les Canaris ne pourront pas aller loin dans la compétition africaine si les supporters ne les épaulent pas dans les moments de doute.