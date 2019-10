Après une qualification arrachée difficilement pour la phase des poules de la Champions League, la JSK retrouve le chemin vers les victoires en championnat. Les Canaris s’en sont bien

sortis de cette 7e journée de

championnat avec une courte, mais précieuse victoire qui les remet dans la compétition. Après une période de turbulence ayant suivi la défaite à domicile face au CR Belouizdad (0-3), les Kabyles retrouvent le goût de la victoire même dépourvue de l’ambiance heureuse des gradins.

Dimanche, les protégés de Vélud ont arraché cette victoire grâce à un but de Juba Oukaci à la 80’, libérant, ainsi, les siens. Ce succès améliorera sans conteste le moral des joueurs. Après une qualification arrachée difficilement pour la phase des poules de la Champions League, la JSK retrouve le chemin vers les victoires en championnat. Une victoire qui permet aux Jaune et Vert de remonter dans le classement après s’être éloignés du premier carré. Après avoir préservé le butin face à l’ESS, l’équipe kabyle n’est qu’à un seul point des deux co-leaders, le MCA et le CRB. Une situation qui lui permet d’espérer un retour à la première place au moindre faux pas de ces deux équipes. La course est désormais relancée. Ces deux dernières rencontres ont montré de l’amélioration notable dans le compartiment défensif de la JSK. Un compartiment qui donnait de véritables soucis aux supporters et membres du staff technique. Toutefois, il est à signaler que même avec cette courbe de moral ascendante, il faudra, pour Velud, une vigilance accrue car le prochain déplacement sera hautement périlleux. Aller affronter le CS Constantine sur le terrain de ce dernier n’est pas une sinécure. Bien au contraire, les Constantinois, qui pointent à la 7e place avec seulement deux points de la JSK se jetteront à fond pour arracher le butin qui leur permettra de se placer parmi le premier carré.

Le CSC ne lâchera pas les trois points sur son terrain. Les Kabyles devront jouer avec les tripes s’ils veulent garder la courbe ascendante. Les choses ne seront pas faciles à Constantine, où ils gardent un souvenir malencontreux de la dernière journée de la saison passée. Par ailleurs, notons que finalement la direction kabyle a décidé d’accepter la demande du technicien français Hubert Velud de renforcer l’équipe par de nouveaux éléments.

Cette semaine, avant même l’ouverture du mercato, un joueur gambien est en train de subir des tests en vue de son recrutement. Sambou Kabba, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se trouve à Tizi Ouzou pour permettre aux techniciens du club kabyle de tester ses aptitudes à apporter un plus à l’équipe. Selon nos sources, ce jeune joueur est polyvalent pouvant passer de la défense au milieu du terrain et parfois en l’attaque. Un profil qui ne déplaira sans doute pas à la direction kabyle qui recherche un joker pareil.