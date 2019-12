Les Canaris ont réussi l’essentiel, vendredi, en remportant une petite victoire face à l’AS Vita Club de la République Démocratique du Congo (1-0). Un seul but, signé Addadi, a suffi pour marquer une bonne entame de ce tour des groupes de la plus prestigieuse des compétitions continentales. La JSK fait, ainsi, un grand pas pour réussir ce passage obligé grâce au jeu produit par les joueurs, qui ont su se surpasser. Le club kabyle peut prévoir une bonne suite de la compétition, même si tout le monde s’accorde à dire que le plus dur est à venir. Le prochain adversaire, l’ES Tunis, ne sera pas moins difficile, le 6 décembre prochain, sachant qu’il s’agit du tenant du trophée. Ce vendredi, les camarades de Belgherbi, sorti pour cause de blessure, ont réussi à vaincre le signe indien qui les poursuit depuis quelques rencontres. Les joueurs, dans tous les compartiments, ont produit un jeu correct qui leur a permis de l’emporter et dégager toute la pression qui était sur eux avant ce rendez-vous africain. L’attaque, même si elle ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, a tout de même réussi à concrétiser une action par l’intermédiaire de Addad et empocher les trois points. La défense a été dans son grand jour, mais le plus beau spectacle a été produit par les joueurs de la zone médiane, qui ont été excellents, que cela soit dans la récupération ou dans la relance.

Les Canaris ont quasiment empêché l’adversaire de créer des occasions. Ainsi, cette victoire remportée de haute lutte confirme la tendance des joueurs kabyles à se surpasser dans les moments les plus difficiles.

La JSK qui évolue en C1 ne ressemble en rien à celle qui évolue difficilement en championnat. Le niveau de jeu s’est complètement métamorphosé pour faire apparaître une équipe du même niveau que les plus grands clubs du continent. Chose qui augure d’une compétition très acharnée dans ce groupe.

L’ES Tunis et le Raja de Casablanca, qui se croisaient hier soir, sont deux grands clubs qui ont toujours marqué par leur présence les compétitions africaines. à présent, les protégés de Hubert Velud iront à Tunis avec plus de confiance, d’autant plus que ce résultat positif ouvre également l’appétit.

Encore un résultat positif et la JSK pourra aisément se permettre l’espoir de jouer le titre africain. Vu la prestation de vendredi, les Canaris sont visiblement capables de relever ce défi et d’arracher le titre. Face à l’EST, les Kabyles vont, sans nul doute, jouer pour arracher un bon résultat, car dans ce genre de compétition, aller chez l’adversaire pour se défendre est une erreur fatale.

Le club phare du Djurdjura doit inscrire sur ses tablettes une victoire et c’est la condition pour prétendre au titre. Il était visible que la victoire des Canaris a été arrachée, en partie, grâce à l’appui du grand public.

Les inconditionnels de la JSK étaient, en effet, présents en masse dans les gradins avec, comme réclamé par la direction, une forte dose de couleur jaune, qui a empreint les tribunes. On a retrouvé le public de la JSK des grands jours.

Comme réclamé par la direction, l’on n’a constaté aucun fumigène ni même un signe de violence dans les gradins. Durant toute la rencontre, les encouragements n’ont pas cessé. L’ambiance était grande.