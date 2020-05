Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, reconnaît l'existence de problèmes dans le payement des salaires des joueurs. Des retards qui sont, selon lui, dus aux conditions difficiles induites par la pandémie du coronavirus. Cette conjoncture, ajoute-t-il, a fait que l'argent des sponsors n'est pas encore parvenu aux caisses du club, ce qui a rendu le payement des arriérés des Canaris quasiment impossible. Mellal a également appelé les sponsors à verser l'argent promis pour éviter des conflits entre le club et ses joueurs, alors que la reprise du championnat est attendue juste à la fin des mesures de confinement, décidées par le gouvernement, afin d'arrêter la propagation de la pandémie. Selon toujours le président Mellal, le risque n'est pas uniquement de voir l'émergence de conflits à cause des salaires. Le pire dans cette situation de blocage est de voir des joueurs partir à la fin de la saison. Beaucoup d'entre eux sont actuellement sous les projecteurs. Beaucoup de clubs algériens et étrangers lorgnent du côté de nombreux joueurs de la JSK. Des propositions seraient déjà sur la table de plusieurs éléments, mais l'information n'est pas encore à la portée du public. De son côté, Yamen Zelfani à la tête de la barre technique serait sur plusieurs pistes. Le compartiment offensif et le milieu de terrain sont une nécessité vitale si le club kabyle veut arracher une place qualificative aux compétitions africaines de la saison prochaine. Le club de la Kabylie a perdu un grand nombre de points à cause de ces failles dans son milieu de terrain et dans son attaque. Des manques qui ont coûté à la JSK la perte de sa position de leader en faveur du CRB. Aucune source n'évoque un nom de joueur pour venir renforcer ces lignes, mais ils seraient nombreux à être sur les tablettes de Zelfani et Mellal. Le seul cas évoqué et d'ailleurs presque confirmé par la direction est celui de Saïd Belkalem, qui serait de retour à la reprise. Une reprise, dont la date n'est pas encore fixée d'ailleurs, et qui cause de sérieux problèmes aux clubs. Les Canaris poursuivent leurs préparations en individuel, mais l'entraîneur trouve beaucoup de difficultés à leur procurer un programme. à rappeler, par ailleurs, que malgré l'arrêt des compétitions, la JSK n'est pas en hibernation. Bien au contraire, le club kabyle participe activement aux opérations de collecte de dons en faveur des familles nécessiteuses à travers toute la Kabylie. En attendant la reprise, le club poursuit ses actions de solidarité avec les populations en cette crise du Covid-19. La direction est sur le terrain avec les populations locales durant cette pandémie. Après sa flotte de bus et ses logements, le club kabyle prend part à l'action SOS Kabylie, afin de réunir les sommes nécessaires pour les actions de solidarité avec les familles nécessiteuses.