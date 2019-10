La JS Kabylie a hérité d’un groupe très difficile en Champions League africaine. Elle aura à en découdre, lors de la phase des poules, avec les Marocains du Raja de Casablanca, les Tunisiens de l’ES Tunis ainsi que l’AS Vita club de la RD Congo. La JSK, contrairement à ces clubs, a fait un long passage à vide et une longue absence des terrains africains. Après ce tirage au sort, la direction kabyle s’est dit confiante en ses joueurs, tout en reconnaissant la difficulté de ce groupe de titans. Le président Chérif Mellal n’a pas tardé à commenter les résultats de ce tirage au sort en indiquant qu’avec deux clubs nord-africains et un autre que les Canaris connaissent déjà, « le coup est jouable ». Pour lui, la JSK jouera toutes ses chances pour aller le plus loin possible dans la compétition. Les deux victoires face à deux gros cylindres, El Merreikh du Soudan et le Horaya Conakry semblent doper le moral et surtout l’appétit des Kabyles. Après avoir écarté ces deux équipes de son chemin, la maison kabyle a repris confiance en elle-même. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que les protégés de Velud vont entamer la phase des poules qui débute le 29 ou le 30 novembre à Tizi Ouzou face à l’AS Vita club. par la suite, les Canaris se déplaceront le 6 ou 7 décembre en Tunisie pour affronter l’EST, champion d’Afrique en titre. La dernière joute se déroulera à Casablanca (Maroc), le 27 ou le 28 décembre. Les Canaris iront affronter le Raja de Casablanca sur son terrain dans une rencontre très difficile. La JSK hérite, donc, d’un groupe dont le niveau est visiblement supérieur au sien. Les Canaris, de l’avis même de Velud, ne sont pas prêts à jouer le titre africain cette année. Pour lui, son équipe pourra prétendre à cette consécration dans les deux prochaines années avec un travail de fond sur son échiquier. Les joueurs n’ont pas l’habitude de jouer des compétitions de ce niveau. Mais, assure-t-il, toujours les pieds sur terre, ses poulains se donneront à fond pour aller le plus loin dans la compétition. Si du côté de l’effectif et de la barre technique l’espoir est mesuré, il n’est pas de même pour les supporters qui espèrent voir leur équipe aller en finale de cette compétition. Le retour dans les compétitions africaines et la qualification acquise devant deux grands clubs a dopé la galerie au niveau des gradins. En tout cas, une chose est certaine, ils seront le douzième joueur kabyle. Beaucoup pensent d’ailleurs aux déplacements au Maroc et en Tunisie, deux pays voisins et très proches. Avant cela, les Canaris affrontent aujourd’hui l’ASO Chlef, en match de mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1. Cette rencontre qui se jouera au stade Mohamed Boumezrague de la ville de Chlef verra l’absence de Hamroun et Tizi Bouali pour blessure, ce qui complique davantage la mission face à un adversaire à la recherche de sa première victoire de la saison.