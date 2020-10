Les joueurs de la JS Kabylie sont depuis hier, en regroupement dans la région d'Akbou (Béjaïa). Ce stage qui s'étalera sur une dizaine de jours se déroulera sous la houlette de l'entraîneur en chef, le Franco-Tunisien Yamen Zelfani, qui a été absent durant les deux premiers stages effectués à Béjaïa et à Mostaganem. Les camarades de Benbot ont effectué une ultime séance, dimanche après-midi, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou avant de rejoindre Akbou. Tous les joueurs semblaient très concentrés sur leur travail. Selon le communiqué du club kabyle, le troisième regroupement va permettre aux Canaris de travailler leurs muscles davantage et peaufiner leur préparation, avant d'entamer la dernière ligne droite. Avant de trancher pour ce troisième stage, ajoute le communiqué, la direction du club a tenu à choisir le lieu qui offre toutes les commodités nécessaires pour un bon séjour. C'est ainsi que la JSK a jeté son dévolu sur la vallée de la Soummam, plus précisément Akbou, où se trouve l'hôtel Atlantis. Ainsi, ils ont élu leur quartier à partir d'hier à partir à 17h. Un séjour qui s'étalera sur 10 jours. Les camarades de Hamroune, qui ont gardé un bon souvenir lors du premier stage de la saison se voient ravis de retrouver, de nouveau, la vallée de la Soummam, un des fiefs des supporters de la JSK, a conclu le communiqué du club publié sur sa page officielle dans Facebook. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que depuis la reprise, vendredi dernier, les entraînements se sont déroulés dans la bonne ambiance avec des Canaris qui affichent une belle forme, surtout avec l'annonce de la nouvelle de la participation de la JSK à la coupe de la CAF. Une participation longtemps réclamée et attendue par la direction du club qui est, pour rappel, rentrée dans un conflit ouvert avec la FAF et la LFP. Une guerre des mots a éclaté entre les deux parties pour se terminer avec la suspension du président de la JSK, Cherif Mellal, pour deux années d'éloignement des terrains avec proposition de radiation à vie pour des propos jugés diffamatoires par la commission de discipline de la LFP. Au chapitre des mouvements des joueurs, la direction du club kabyle a annoncé le départ de son attaquant Wahid Belgherbi. Le communiqué du club précise que cet avant-centre vient d'être libéré par la direction du club après la résiliation de son contrat à l'amiable. Toujours au chapitre des départs, la direction de la JSK attend toujours le retour du Kenyan Juma pour entamer les discussions sur son éventuel départ.

Certaines sources nous ont indiqué que la direction semble réfléchir plus au maintien de cet attaquant après sa convocation par son équipe nationale. Yamen Zelfani, ajoutent nos sources, va observer les prestations de Juma lors des deux rencontres que son équipe nationale va disputer dans les jours qui viennent. À son retour, les choses seront plus claires pour les deux parties pour le maintien ou le départ de ce dernier.