La JS Kabylie a arraché une victoire avant de quitter la compétition africaine, la Champions League. Elle s’est imposée face à l’ES Tunis, samedi soir, par la plus petite des marges. Le but de la victoire inscrit par Hamroun a libéré les Canaris d’une pression intenable qui pèse sur leurs épaules depuis plusieurs semaines. Le succès permet, ainsi, à l’équipe de la Kabylie de sortir de la course avec une troisième place honorable. C’est aussi une bouffée d’oxygène pour le staff technique et surtout le président du club, Chérif Mellal, qui fait face à une campagne sans précédent pour son départ. En fait, lors de cette rencontre, tout le monde aura vu une équipe kabyle consistante avec un plan de jeu relativement bien articulé autour d’une ligne offensive, conduite par Hamroun. Il était visible que les Canaris jouaient sans grande pression, étant donné qu’ils étaient déjà éliminés de la compétition. La rencontre sans enjeux majeurs a permis aux camarades du portier Benbot d’évoluer sans crainte de décevoir ou l’obligation de gagner. Chose qui a permis à l’équipe drivée provisoirement par Karouf d’être plus offensive. S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de la rencontre, Chay a tenu à féliciter l’entraîneur adjoint Mourad Karouf pour «ses choix» et «l’ensemble de l’effectif du club», qui a fait ce qu’il fallait et permis cette victoire méritée, malgré l’élimination des Canaris qui quittent la compétition. Il a réitéré que l’objectif tracé par la direction du club dans cette compétition continentale a été «atteint» en se qualifiant à cette phase de poules, qui a permis aux jeunes joueurs de s’aguerrir et d’acquérir une expérience qui leur servira dans l’avenir. Cette victoire face aux Tunisiens permet aux partisans du président Mellal de se défendre face à un front toujours plus large qui reproche à cette direction ses échecs. Ce qui est positif, aussi, c’est le fait que cette victoire permettra aux Jaune et Vert de se lancer dans la course au titre de champion avec un mental apaisé. La victoire, même maigre, est un baume au moral des troupes, qui auront à affronter, mercredi prochain, le NA Hussein-Dey dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Un adversaire qui tentera, sans nul doute, de glaner des points pour remonter dans le classement et sortir de la zone rouge. Cette rencontre sera d’une importance capitale pour les Canaris, également. Ces derniers donneront un aperçu de leur capacité à concurrence le leader, le CR Belouizdad, sur le titre. Après le match de samedi dernier, sur les réseaux sociaux, les discussions tournaient autour de la nécessité pour le président de partir ou de rester à la tête de la JSK. Pour ses partisans, la victoire face à l’EST était synonyme de défi. Pour eux, la JSK est parvenue à jouer en coupe d’Afrique après une dizaine d’années passées à jouer pour le maintien en championnat. Les jours à venir seront, donc, décisifs, car les deux parties lanceront des offensives d’envergure pour parvenir à leur fin. Les premiers défendront le président avec tous les arguments à leur disposition, alors que les seconds préparent une Assemblée générale pour le 8 du mois en cours pour destituer Mellal. De son côté, le président du club qui s’est excusé auprès des supporters sur les erreurs commises, compte poursuivre son travail en refusant catégoriquement de démissionner. Pour lui, son bilan sera fait en fin de saison. Un bilan que beaucoup jugent acceptable en fait. L’élimination de la C1 n’est, pour eux, pas un argument plaidant pour le départ du président, étant donné que tous les clubs engagés seront éliminés à l‘exception du vainqueur du titre. Pour eux, le retour de la JSK aux compétitions africaines est une victoire pour Mellal après 10 années d’absence. Sur le plan interne, la situation n’est pas du tout mauvaise pour les Canaris, qui arrivent à la troisième place au championnat. Le classement permet de jouer pleinement pour le titre. Pour peu que Mellal ne se remette pas à promettre ce titre convoité par plusieurs clubs.