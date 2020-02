Après avoir occupé la deuxième place au classement général du championnat pendant quelques jours, la JS Kabylie vient de la perdre. Pour cause, le MC Alger l’a emporté face à l’USMA (1-0), lundi soir. Mais, cela ne semble point avoir des répercussions négatives sur le moral des troupes kabyles, qui comptent se replacer dans les toutes prochaines journées. L’entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani, se dit très confiant quant aux capacités de ses poulains à reprendre l’initiative. C’est d’ailleurs, dans le même état d’esprit que les Canaris se préparent à la prochaine empoignade avec le leader, le CRB, samedi prochain au stade du 20-Août. Cette confrontation très attendue face aux Belouizdadis est très importante pour les Jaune et Vert. Le staff technique, comme les joueurs, ne jurent que par la victoire. L’enjeu est de taille, car le vainqueur aura un double avantage. C’est d’abord, une victoire pour le mental pour l’équipe qui gagne avant qu’elle ne soit avantageuse en matière de points. Les Canaris semblent tenir plus que jamais aux trois points de cette rencontre. Zelfani est très optimiste quant à la capacité de son groupe à prendre ce butin sur le terrain de l’adversaire. Toutes ces conditions font que cette rencontre sera l’une des plus belles affiches de cette 20e journée. Une véritable empoignade entre deux équipes à la tête du peloton qui promet un spectacle à la hauteur de ces deux grands clubs. Certains supporters de l’ancienne génération se souviennent des rencontres entre la JSK et le CRB avec nostalgie, d’ailleurs. L’affiche de samedi prochain promet de dissiper durant une heure et demie la monotonie de la majeure partie des rencontres auxquelles assiste le public, très frustré. Ainsi, les Kabyles sont à pied d’œuvre dans la préparation de ce match capital. Ils sont actuellement en stage bloqué sous la conduite du staff technique au grand complet. Au chapitre de l’effectif, il convient aussi de noter un léger avantage pour la JSK qui rentrera avec tous ses joueurs, contrairement au CRB qui sera amoindri par l’absence de nombre ses cadres, à l’image de Djerrar. Un avantage qui s’en trouvera amplifié par l’incorporation certaine des nouvelles recrues kabyles. Zelfani compte en effet sur l’apport du Libyen Tubal, le Tunisien Darradji et le Franco-Algérien Boulahia. La victoire pour les Kabyles est nécessaire, car le MCA risque de s’éloigner en cas de victoire sur le MCO le même jour. En plus, les Algérois ont encore un match en retard à disputer face au Paradou AC. Par ailleurs, certaines sources au niveau de la direction du club kabyle évoquent une éventuelle qualification de l’entraîneur, pour qu’il puisse diriger ses joueurs, depuis le banc de touche. Selon ces mêmes voix, le dossier de Zelfani serait introduit comme secrétaire, étant donné qu’il n’a pas un diplôme CAF A ou même comme préparateur physique. Cette troisième solution a contraint la direction kabyle à résilier le contrat de son secrétaire Brahimi pour recruter en tant que tel l’entraîneur Zelfani.