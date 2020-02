C’est une belle et éclatante victoire que les Canaris ont réalisée avant-hier à Tizi Ouzou face à l’ASO Chlef (4-1). Les protégés de Zelfani ont arraché avec brio les trois points de la rencontre, qui leur permettent de se relancer dans la course au titre.

à quatre points du leader, le CR Belouizdad, défait par l’US Biksra (0-1), les Canaris sont à quelques jours seulement d’un véritable tournant dans ce championnat. En effet, après cette belle victoire qui retape le moral, ils vont affronter samedi prochain le leader, le CRB sur son terrain. Une empoignade qui ne sera pas sans grandes conséquences sur le classement en tête. à quatre points seulement de leurs prochains adversaires, les gars de la JSK ne diront sans doute pas non à une victoire qui leur permettrait de le rattraper. C’est pourquoi, il est quasiment certain que Zelfani préparera ses poulains pour une victoire et rien d’autre. La rencontre de samedi prochain entre les deux premiers au classement sera l’affiche de la journée. Pour revenir à la rencontre d’avant-hier, tout le monde aura soulevé la prestation de haute facture de l’attaquant libyen, Abduslam Tubal. Une prestation qu’il a gratifiée d’un joli but. Le joueur en question promet d’apporter le plus qui manquait à l’attaque kabyle. Lui et Darradji vont revigorer le compartiment offensif, qui a été mou depuis le début de la saison. Pour les rencontres qui restent à jouer avant la fin du championnat, leur apport est d’une importance capitale pour la JSK, qui compte jouer le titre. Les trois autres buts de la JSK ont été l’œuvre de Belgherbi, Souyed et Bensayeh. La seule réalisation chélifienne était signée par l’ancien attaquant de la JSK, Boulaouidat. Cette victoire est un bon stimulant pour les Canaris à quelques jours seulement de leur empoignade avec le leader. Le succès réalisé face aux Chélifiens n’est pas, par ailleurs, uniquement bon pour le moral des troupes. Bien plus encore, la direction à sa tête le président Chérif Mellal, va se voir renforcée face aux détracteurs. Si les Canaris se trouvent en égalité de points avec le leader, l’attention de tout le monde sera certainement braquée sur le reste des rencontres du championnat. Le titre sera ainsi le seul objectif immédiat pour le club. Dans ce cas de figure, Mellal s’en sortira plus revigoré d’autant plus qu’il a été sévèrement critiqué pour ses choix en matière de recrutement. Avec ces nouvelles recrues qui commencent à retrouver leur meilleur niveau, tout indique que l’attaque kabyle sera plus performante dans les prochaines confrontations.