Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), se réunira le dimanche 4 octobre prochain, pour désigner, notamment le se-cond représentant en coupe de la Confédération (CAF), a annoncé l’instance fédérale, hier, sur son site officiel. Outre le troisième au classement final de la Ligue 1 professionnelle, la participation en coupe de la Confédération revenait d’habitude au vainqueur de la coupe d’Algérie. Toutefois, l’épreuve populaire édition 2019-2020, a été définitivement suspendue au terme des quarts de finale (aller) disputés en mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Le BF devrait, ainsi, désigner la JS Kabylie en tant que second représentant algérien en coupe de la CAF, en sa qualité de 4e au classement final du championnat de Ligue 1-2019-2020, définitivement suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. Ceci, même si d’autres sources affirment qu’il y a une possibilité qu’il y ait un tirage au sort entre les clubs qui étaient en course en quarts de finale de la coupe d’Algérie. L’ES Sétif, grâce à sa 3e place décrochée au classement, prendra part également à la prochaine édition de la coupe de la CAF, dont les 32es de finale sont prévus en décembre. En Ligue des champions d’Afrique, l’Algérie sera représentée par le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger (vice-champion). Outre ce volet, plusieurs autres points devraient être à l’ordre du jour de cette réunion du BF, selon la FAF, entre autres, l’adoption du procès-verbal de la session du 8 septembre dernier, le rapport des différentes Ligues, de la direction technique nationale (DTN) ainsi que des commissions.