C’est une victoire salutaire que la JS Kabylie a réalisée, lundi au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou face au MC Oran (1-0), dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Elle lui permet de sortir de l’ornière et de repartir en course pour le titre. Un but signé Saâdou qui replace, ainsi, l’équipe kabyle à la table des négociations pour le titre de champion d’Algérie. C’est, là, un résultat qui vient à point nommé étant donné que la JSK doit partir pour le Congo démocratique aujourd’hui, où les camarades de Benbot affronteront l’AS Vita Club, samedi prochain en Champions League, avec un moral relativement retapé. Cependant, la victoire face au MCO, même si elle est bonne pour le moral des joueurs, n’arrange pas tout à fait la situation du président Chérif Mellal. Ce dernier, mal au point avec les supporters, vient de subir un autre revers suite à la condamnation infligée par le juge près

le tribunal de Médéa.

La sentence est tombée avant-hier : Mellal a écopé d’une peine de six mois de prison ferme à cause des propos qu’il avait tenus contre le président du club local, Mahfoud Boukelkal. Pour rappel, ce dernier avait reconnu devant le juge avoir proféré des accusations de corruption sans preuve, affirmant les avoir lancées dans un moment de colère et sous la pression des supporters. La sentence est à présent prononcée et Mellal n’a plus qu’à introduire un pourvoi en cassation via ses avocats. L’avocat du club, Larbi Meftah a indiqué dans ce sillage : «La JSK fera appel de ce jugement. Ni le club ni le président Mellal n’ont reçu de convocation pour ce procès. Nous nous sommes présentés, en tant que défense, à trois reprises devant le juge d’instruction en compagnie de Mellal, mais nous n’avons reçu aucune convocation officielle pour le procès.» Selon lui, «la condamnation sera annulée dès l’introduction de l’appel d’opposition». D’incessantes polémiques ont éclaté entre Mellal et de nombreux responsables

de la balle ronde algérienne, ainsi que des présidents de clubs. Parallèlement, Mellal s’est mis à poursuivre des titres oubliant au passage ses promesses de construire un club fort avec la patte du terroir, ainsi que ses projets de centre de formation et autres. A présent, beaucoup d’anciens du club estiment que Mellal a été mal conseillé. En plus d’une communication d’amateur calamiteuse, ce dernier a procédé contre toute attente à la libération de joueurs clés.

Les recrutements qui ont suivi n’ont pas été du niveau des libérés, ce qui a provoqué la colère d’une bonne partie des supporters. Les mêmes anciens lui conseillent aujourd’hui, tant qu’il peut encore le faire, de changer de cap.

Le retour aux premiers objectifs est vital pour sa présence à la tête du club. Mellal doit, selon eux, reprendre le travail pour réaliser le centre de formation, la formation des jeunes et éviter d’inscrire des titres comme objectif.

Le reste de la saison, ces derniers conseillent à Mellal d’adopter une stratégie de communication professionnelle. Ce n’est pas à lui de commenter les résultats ou les prestations des joueurs et arbitres.

Un président de club intervient rarement, selon les connaisseurs. Ces questions sont du ressort des chargés de communication et de l’entraîneur, qui tient des conférences de presse avant et après les matchs. Mellal qui revient justement d’Europe, doit s’inspirer de ces pays dont les présidents de clubs restent très éloignés des médias. Le travail du président doit se faire loin des micros et des caméras.