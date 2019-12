En parcourant les tableaux des matchs déjà disputés par les joueurs du coach Hubert Velud, on s’aperçoit que les Canaris sont imbattables depuis la 8e journée, soit depuis leur déplacement à Constantine où ils avaient perdu sur le score lourd de (0-3), le 23 octobre dernier. Sur le plan des résultats techniques l’équipe est sur une très bonne dynamique. La preuve, après le match perdu contre le CSC, les Jaune et Vert ont battu l’AS Aïn M’lila à Tizi Ouzou (1-0), puis le MC Alger à Alger (3-0) avant d’enregistrer deux matchs nuls contre la JS Saoura (0-0) et le CABB Arréridj et, enfin, une belle victoire avant-hier face au NC Magra (3-0). Velud a, donc, bien raison de déclarer juste après cette dernière victoire : « Nous avons eu une efficacité grandissante. C’est vraiment bien d’avoir retrouvé l’efficacité, mais il faut continuer à travailler devant les buts. », Ceci, avant de conclure : « Je suis, certes, content, aujourd’hui, mais il ne faut pas s’enflammer et surtout ne point brûler les étapes. » Suite à cette dernière large victoire face au NCM, la JSK se retrouve au pied du podium et c’est alors que les fans des Canaris voient leur équipe bien pouvoir jouer le titre. Avec un bon recrutement au mercato actuel et cet objectif pourrait bien être atteint. Mais avant, joueurs et staffs sont déjà branchés sur le prochain déplacement au Maroc, où la JSK doit rencontrer vendredi prochain le Raja de Casablanca pour le compte de la 3e journée de la phase des poules de la Champions League. Et là, il est utile de rappeler que lors de la 2e journée de cette phase des poules africaine, disputée le 8 décembre dernier, la JS Kabylie s’était inclinée face à l’ES Tunis sur le score de (0-1) au stade de Radès (Tunisie). L’unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu offensif des Sang et Or, Anis Badri à la 73’ sur penalty. Dans le deuxième match du groupe D, le Raja Casablanca (Maroc) s’était imposé en RD Congo devant l’AS Vita Club (1-0). à l’issue de cette 2e journée, l’ES Tunis trône en tête du groupe D avec 6 points, devant la JSK et le Raja, qui comptent 3 unités chacun, tandis que Vita Club est bon dernier avec un zéro point au compteur. Ainsi donc et justement pour le prochain match de la JSK, la CAF a désigné l’arbitre international égyptien, Mohamed Maarouf Eid Mansour, pour diriger ce derby maghrébin, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20h au stade Mohamed-V de Casablanca. L’arbitre en question sera assisté de ses deux compatriotes Tawfik Taleb Ali et Mahmoud Ahmed Abou Rijal. Et évoquant ce derby maghrébin, le coach de la JSK a déclaré : « Je vais me réunir avec le staff médical en espérant récupérer quelques joueurs actuellement blessés. Nous aurons deux séances d’entraînement, et ce sera l’occasion de voir s’ils pourront vraiment revenir dans la semaine. » Le moral est, donc, au beau fixe au sein de l’équipe kabyle et les joueurs aborderont ce derby maghrébin face au Raja avec un esprit conquérant et, surtout, sans pression aucune, dans la perspective de réaliser un bon résultat et améliorer leur classement dans ce groupe «D».