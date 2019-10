En prévision de la ligue de champions africaine où la JSK est tombée dans un groupe difficile en compagnie du tenant du titre, l’ES Tunis, le Raja AC et l’AS Vita club. Et dans l’optique d’aborder cette compétition étant prêt à tous les niveaux, le responsable technique du club de la Kabylie, Hubert Velud veut renforcer son équipe au prochain mercato d’hier. Selon les informations du site spécialisé, Dzfoot, la JSK veut se renforcer dans tous les compartiments. Un défenseur central et un attaquant du cham-pionnat national sont déjà ciblés par la direction kabyle. L’excellent milieu de terrain d’Al Merreikh, Ahmed Hamdi Al-Tach (25 ans), qui a séduit Velud lors du tour précédent de la compétition africaine est également dans le viseur. Selon la presse soudanaise, la JSK insiste pour recruter l’international soudanais qui est un excellent milieu de terrain. Toutefois le joueur ne pourrait pas prendre part à la Ligue des champions, du fait qu’il a déjà joué cette compétition cette saison avec son club actuel. Pour la direction de la JSK, jouant sur plusieurs tableaux, cela ne semble pas être un frein.