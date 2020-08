La JS Kabylie est classée quatrième. Le classement est définitif puisque la FAF a décidé de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 en raison de la propagation du coronavirus. À la dernière rencontre, les Canaris se trouvaient à cette position qui ne leur permet pas de prendre part à une des compétitions internationales et africaines. Ainsi, les deux premiers joueront la Champions League alors que le 3e et le vainqueur de la coupe d'Algérie prennent part à la coupe de la CAF. Mais cela n'a pas empêché le président de la JSK, Chérif Mellal, de réclamer une participation. Mais serait-ce possible?

En fait, le président de la JSK croit fermement qu'il peut jouer la coupe de la CAF. Ce dernier réclame avec insistance un ticket pour cette compétition qui est réservée initialement au vainqueur de la coupe d'Algérie. Mais, vu le flou qui entoure encore cette dernière compétition, la JSK espère fermement y prendre pied si la coupe venait à être annulée comme le championnat. Cette compétition revient également au club classé troisième qui est l'ES Sétif.

Ce club laisserait-il sa place à la CAF pour la JSK? Dans le PV de la dernière réunion, la FAF a indiqué que la saison est définitivement arrêtée, ce qui fait que même la coupe d'Algérie est incluse. Par ailleurs, au chapitre des transferts et du mercato, notons que Bensayah risque de quitter la JSK à la prochaine saison. Ce dernier est, selon des sources au fait des arcanes du club kabyle, dans le viseur de plusieurs clubs du Golfe. Nos sources indiquent que deux clubs saoudiens font tout pour le recruter. Des clubs qui peuvent mettre la main au portefeuille et ravir le joueur à la JSK. D'autres joueurs en fin de contrat en cette fin de saison sont visés par les clubs algériens. Il est à noter que dans le remue-ménage qui marque cette intersaison dans la maison kabyle, il est à noter que le technicien franco-tunisien Yamen Zelfani a vivement souhaité le maintien de Mourad Karouf. Le coach du club kabyle a, en effet, exprimé son souhait de garder les mêmes personnes avec qui il travaille à l'instar du Tunisien Fakhri et d'Aomar Hamenad. Un staff technique avec lequel il a travaillé depuis son arrivée la saison dernière et qui semble lui donner entière satisfaction.

Au chapitre des départs toujours, Mellal serait, selon nos sources, toujours en négociation avec le gardien Oussama Benbot. Des sources proches de l'entourage du club kabyle affirment que le portier Benbot réclame une revalorisation salariale pour rester à la JSK. Enfin, au registre des partances, le club kabyle risque, selon des sources, de perdre un élément clé à la fin de la saison en cours. Selon des informations persistantes, Amir Belaïli aurait exprimé son désir d'aller tenter sa chance sous d'autres cieux.

Cet attaquant aurait reçu de nombreuses offres des clubs les plus en vue dans le Championnat national. Pour retenir ces éléments clés, Mellal devrait, selon toute vraisemblance, mettre la main à la poche et sortir le chéquier. Pour pouvoir convaincre un joueur pisté par les Saoudiens de rester, il faut vraiment mettre de l'argent et... beaucoup d'argent.