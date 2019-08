Après une confrontation comptant pour la Champions League africaine, la JSK, qui s’était imposée face aux Soudanais d’Al Merreikh, effectuera demain, son baptême du feu en championnat avec la ferme volonté de réussir ses débuts.

C’est au stade du 5-Juillet que les Canaris iront affronter le NAHD pour le compte de la journée inaugurale du championnat de Ligue 1. Cette empoignade ne sera pas facile parce que l’équipe algéroise ne compte pas se laisser faire en ce début de championnat, malgré ses difficultés estivales, ce qui rend la confrontation très intéressante. En fait, la direction des Canaris, qui part avec l’objectif de remporter le championnat ou la coupe d’Algérie, n’a pas lésiné sur les moyens en cette période de repos estival. L’équipe a bénéficié de toutes les commodités nécessaires pour réussir sa préparation. Les joutes amicales auront ainsi permis au coach Hubert Velud, de découvrir de visu ses joueurs et leurs capacités. C’est d’ailleurs après ce stage que le technicien français a tempéré les ardeurs de la direction en jugeant que son équipe est en deçà des moyens permettant la victoire en coupe d’Afrique. Pour lui, l’équipe kabyle possède un potentiel qui lui permettra de s’imposer dans les compétitions nationales, championnat et coupe d’Algérie, mais pas encore prête pour le sacre africain, ce qui, cependant, n’empêche pas de jouer à fond et aller le plus loin possible en C1. lors de la première rencontre face aux Soudanais, les joueurs ont fait une prestation mi-figue, mi-raisin. La victoire par la plus petite des marges n’assure pas une qualification, vu que le match-retour se jouera à Oum Durman.

L’adversaire est coriace, étant donné qu’il participe régulièrement à cette compétition. La prestation des Canaris, même si elle ne révèle pas le réel potentiel étant une rencontre d’entame de saison, renseigne toutefois sur les failles contenues dans l’échiquier de Velud. Il apparaît clairement que la JK manque toujours d’un attaquant percutant qui puisse finir les actions. Face à l’équipe soudanaise, les Kabyles ont failli encaisser un but à plusieurs reprises, n’était-ce la grande classe du gardien Benbot. C’est d’ailleurs la révélation de cette rencontre. Ce keeper peut facilement remplacer Salhi en cas de besoin. Pour les supporters, les Canaris devraient creuser l’écart en ces débuts de championnat pour éviter les difficultés dans les derniers matchs de saison.

L’année, écoulée, la dernière rencontre a tourné au fiasco à cause de la prestation des joueurs du CSC qui ont été accusés d’avoir levé le pied. L’affaire a d’ailleurs tourné à des confrontations verbales entre les deux présidents, de la JSK et du CSC. Un scénario que nul ne veut voir se reproduire cette saison.