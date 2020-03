Le leader du championnat de Ligue 2, l'O Médéa, est allé s'incliner chez le RC Relizane (0-2). Le RCR freine, ainsi, la bonne marche du leader, tout en se propulsant à la 4e place. De soan côté, le WAT (3e) a éprouvé plus de difficultés pour venir à bout d'une coriace équipe du RC Arbâa, qui n'a pas fait le déplacement dans l'extrême nord-ouest du pays pour du tourisme, comme en témoigne sa défaite sur un score étriqué (3-2). Un précieux succès qui permet au WAT de conserver sa troisième place, avec 39 points, soit avec trois longueurs de retard sur le leader et seulement une sur la JSM Skikda (2e), qui de son côté a réussi à ramener un bon résultat nul de son périlleux déplacement chez le MC Saïda (0-0). Dans le bas du tableau, et en attendant le déroulement des autres matchs, notamment celui de la lanterne-rouge USM Harrach, c'est le MO Béjaïa qui a réussi une très bonne opération, en ouverture de cette journée, en dominant le voisin JSMB avec l'art et la manière dans le grand derby de Yemma Gouraya (2-0). Les hold-up du jour sont à mettre à l'actif de l'AS Khroub et du DRB Tadjenanet, qui ont attendu les derniers instants de la rencontre pour surprendre leurs adversaires respectifs, sur leurs propres terrains. En effet, l'ASK est allée battre le mal classé OM Arzew (1-0), alors que le DRBT, qui était à égalité avec le MCEE (1-1) a réussi à planter une deuxième banderille à la 89', l'emportant ainsi (2-1). Toutes les rencontres ont eu lieu à huis clos pour éviter les risques de propagation du coronavirus.