La JSM Skikda, vainqueur en déplacement chez l’A Boussaâda (0-1), a été le plus grand bénéficiaire de la 21e journée de la Ligue 2 algérienne de football, clôturée samedi, car elle rejoint à la deuxième place du classement le WA Tlemcen, tenu en échec à domicile par le leader, l’O Médéa (0-0), au moment où dans le bas du tableau, la JSM Béjaïa est sortie gagnante de son duel direct pour le maintien face à l’USM Harrach (2-0). Mais encore une fois, c’est probablement la JSMS qui a réalisé la meilleure opération du week-end, en négociant on ne peut mieux son périlleux déplacement au stade Abdelatif Mokhtar, duquel elle a réussi à en revenir avec les trois points de la victoire, grâce à un but signé Merzougui à la 63’. Un précieux succès à l’extérieur, qui permet aux Noir et Blanc de se hisser sur la deuxième marche du podium, avec 36 points, soit avec autant d’unités que le WA Tlemcen, qui de son côté a été accroché par le leader médéen (0-0), dans son antre même du chahid Akid-Lotfi. L’autre bonne affaire du jour est à mettre à l’actif de la JSM Béjaïa, qui a remporté son duel direct pour le maintien face à la lanterne rouge, l’USM Harrach qu’elle a assez facilement dominé (2-0), grâce notamment à un CSC du défenseur central, Abdat (13’), avant que Khellaf ne double la mise à la 29’. Une importante victoire qui permet au club de Yemma Gouraya de rejoindre le DRB Tadjenanet à la 13e place, avec 24 points, au moment l’USMH reste scotchée à la dernière place, avec seulement 19 unités au compteur. Le deuxième club de Béjaïa, le MOB, a été moins chanceux, puisqu’il s’est incliné (1-0) au stade Messaoud Zougar d’El Eulma, alors que l’OM Arzew a attendu l’ultime seconde du temps additionnel pour battre l’USM Annaba (1-0). Les cartons du jour sont à mettre à l’actif du RC Relizane et du RC Arba, ayant respectivement atomisé l’AS Khroub (4-1) et le DRB Tadjenanet (4-0). Les buts du RCA ont été inscrits par Bouziane (32’), Laribi (89’) et surtout Amiri, qui avait réussi le doublé aux 30’ et 40’. Côté RCR, les réalisons ont été l’œuvre de Zidane (7’), Bouazza (23’), Seguer (31’) et Aoued (87’), alors que Baiod avait réduit le score pour l’ASK à la 63’. Le bal de cette 21e journée s’était ouvert jeudi, avec un chaud duel dans la région Ouest, entre l’ASM Oran et le MC Saïda, et le score a finalement tourné à l’avantage des Asémistes (1-0). Un but unique, signé Benrokia (90’+3) et qui avait permis à l’ASMO de s’emparer provisoirement de la 4e place, avant de glisser à la 7e, après le déroulement des autres matchs de la journée.

Résultats

JSM Béjaïa 2 - USM Harrach 0

OM Arzew 1 - USM Annaba 0

MCE Eulma 1 - MO Béjaïa 0

RC Relizane 4 - AS Khroub 1

RC Arba 4 - DRB Tadjenanet 0

WA Tlemcen 0 – O Médéa 0

A Boussaâda 0 - JSM Skikda 1

ASMO 1 - MC Saïda 0