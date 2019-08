La JS Saoura s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe arabe des clubs de football, en s’imposant dimanche soir face aux Tunisiens du CA Bizertin (1-0), en match disputé au stade d’El-Jadida (Maroc), comptant pour la 3e et dernière journée du groupe B du tournoi préliminaire. L’unique but de la partie a été inscrit par le défenseur Nacreddine Khoualed à la 90e minute de jeu. A l’issue de cette rencontre, la formation de la Saoura termine leader de son groupe avec 9 points, devant le CA Bizertin (6 pts). Dans l’autre match de cette poule, Télécom Djibouti s’est imposé face au club comorien de Fomboni FC de Moheli (3-2). La JSS rencontrera au prochain tour le club saoudien d’Al-Shabab, où évolue le défenseur international algérien Djamel Eddine Benlameri. Les deux autres représentants algériens dans cette épreuve, le MC Alger et le CS Constantine, exemptés du tour préliminaire, entreront en lice dès les 16es de finale.

Le CSC accueillera mardi les Bahreïniens d’Al-Muharraq au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h30), alors que le Mouloudia recevra les Omanais d’Al-Dhafar, le 24 septembre au stade du 5-Juillet (20h30). Dans l’autre groupe, l’équipe marocaine de l’IR Tanger, dirigée sur le banc par l’entraîneur algérien Nabil Neghiz, a été éliminé au tour préliminaire de cette compétition en dépit de sa large victoire samedi soir face aux Somaliens de Horseed (6-1).

La formation de Tanger a terminé à la 2e place de sa poule avec 6 points, derrière Al-Riffa Club du Bahreïn, qui a réalisé un parcours sans faute en alignant trois succès en autant de matchs. Al-Riffa sera opposé aux 16es de finale de l’épreuve à la formation marocaine de l’Olympique Safi. Neghiz, ancien entraîneur-adjoint de l’équipe nationale (2014-2016), s’est engagé avec l’IRT en juin dernier pour un contrat de deux ans. La précédente édition de la Coupe arabe des clubs avait été remportée en avril dernier par les Tunisiens de l’ES Sahel, vainqueurs en finale face aux Saoudiens d’Al-Hilal ( 2-1). L’Union arabe de football (UAFA) a réservé 6 millions de dollars au vainqueur.