Le président du club sportif amateur (CSA) de l'USMA, Saïd Allik, vit aujourd'hui dans l'extase après la publication de l'enquête judiciaire relative à son bras de fer avec l'ex-président du club, Ali Haddad, soutenu selon lui, par le frère de l'ex-président de la République, Saïd Bouteflika, qui finalement lui a donné raison.

L'Expression: Que vous inspire actuellement le résultat de l'enquête judiciaire, qui vient d'être publié sur les colonnes de nos confrères d'El Khabar?

Saïd Allik: Je dois d'abord me réjouir, tout en rendant un très grand hommage à la justice algérienne actuelle, celle du président Abdelmadjid Tebboune et non l'ancienne, comme je dois également rendre un très grand hommage à la magistrate Me Bayou, qui a résisté aux pressions, intimidations et menaces d'Ali Haddad, aidé par le frère de l'ancien président de la République, Saïd Bouteflika. Je dois aussi rendre un très grand hommage à l'avocat du CSA/USMA, Me Bilal Nechar, qui a combattu depuis 10 ans pour voir son travail finalement conclu positivement au profit de notre CSA.

Qu'en est-il au juste des résultats de cette enquête judiciaire?

Il faut rappeler qu'en 2010, Ali Haddad a accaparé la présidence de la SSPA/USMA sans avoir payé le moindre sou, tout en jouissant du sigle, du nom et des couleurs du club. Ce qui m'a fait réagir en réclamant 20 milliards de centimes pour les préjudices moraux et matériels en ma qualité de président du CSA légitime. Mais, avec la pression d'Ali Haddad et de son ami Saïd Bouteflika, il y a eu une très forte pression sur la magistrate de l'époque, Me Bayou, laquelle a catégoriquement refusé cette transaction illégale, en répondant aux menaces et intimidations par l'application stricte de la loi. Elle a rétorqué à la justice de l'ex-ministre Tayeb Louh que s'ils veulent qu'elle donne raison à Ali Haddad et ses collaborateurs, il va falloir d'abord changer la loi! Et compte tenu de la résistance de cette magistrate, Ali Haddad et les relais de Saïd Bouteflika et la justice de Louh ont muté la magistrate, tout en la dégradant et en lui réduisant son salaire. La Cour suprême avait, en 2020, statué, une fois de plus au profit du CSA/USMA, car l'entreprise d'Ali Haddad, l'ETRHB, n'avait rien acheté des couleurs, du sigle et du nom du club. L'enquête judiciaire a, donc, prouvé que Haddad et ses collaborateurs ont bel et bien comploté contre Allik. On avait enduré pas moins de 25 comparutions devant les tribunaux de Louh avec l'avocat du CSA, qui a résisté et combattu 10 ans durant pour enfin confirmer une fois de plus, par la justice actuelle, du bien- fondé du CSA, dont je suis le président.

À ce propos justement, où en êtes-vous pour la signature de la convention SSPA-CSA actuellement?

On s'est réuni, lundi dernier, avec le P-DG de Serport, Achour Djelloul, où on a déblayé le terrain. J'ai récupéré la convention cadre de la FAF. Et logiquement et alors que le P-DG de Serport serait absent pour un ou deux jours, je suppose que d'ici la semaine prochaine tout serait réglé. Seulement, il faut savoir qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur le montant. La convention de la FAF stipule qu'on comptabilise les dépenses des 3 dernières années, certifiées par le commissaire aux comptes et approuvées par l'AG. Tout est en règle, mais je dois faire remarquer que la convention a été faite par la FAF pour débloquer la situation et est moins profitable pour le CSA dans la mesure où on doit calculer la moyenne des dépenses d'une année en prenant en compte les 3 derniers exercices et le montant trouvé doit être, une fois de plus divisé par 2, car la SSPA doit payer la moitié du montant seulement. Mais les dettes ne sont pas prises en considération alors qu'elles devraient être prises en compte pour figurer dans les dépenses pour le calcul des 50%.

Par ailleurs, on parle d'une proposition pour que vous soyez le président de la JSK est-il vrai?

Des supporters de la JS Kabylie m'ont, certes, sollicité, mais sur le plan officiel, pour le moment, rien n'est conclu.

Comment appréciez-vous le parcours de l'USMA avec 5 victoires d'affilée actuellement?

Les choses marchent bien et c'est grâce au P-DG de Serport, Achour Djelloul, qui a remis tout le monde à sa place, joueurs, dirigeants, entraîneurs... L'équipe est sur la bonne dynamique et pourvu que ça dure.

Quel objectif envisage la direction actuelle pour cette saison?

Il est difficile d'en parler dans la mesure où le championnat est faible alors qu'il y a absence du public, ce qui fait perdre l'avantage de jouer à domicile.

Enfin, pouvez-vous nous toucher un mot sur les jeunes catégories qui sont bien pénalisées?

La situation des jeunes catégories est dramatique. On a bien trouvé une solution pour les équipes de la réserve alors pourquoi ne pas le faire avec les autres catégories? On peut les faire jouer, la veille du match des seniors ou le lendemain. C'est dommage car personne n'en parle pour le moment...