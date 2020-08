On le sait, l’attaquant Lionel Messi (33 ans) souhaite quitter le FC Barcelone à l’occasion de ce mercato d’été. Et sans surprise, la possibilité de recruter le sextuple Ballon d’or intéresse la majorité des grands clubs européens. Ainsi, même si Manchester City s’impose comme le grand favori dans l’hypothèse d’un départ, le Paris Saint-Germain a approché l’entourage de l’Argentin. Et d’après les informations du quotidien L’Equipe, la Juventus Turin a également contacté le clan du natif de Rosario pour évoquer une éventuelle collaboration. Sur le papier, un duo Cristiano Ronaldo - Messi pourrait bien évidemment faire rêver les fans turinois. Très compliquée financièrement pour la Juve, cette opération semble cependant peu probable en raison de l’avance des Citizens dans ce dossier. pour fans bianconeri.