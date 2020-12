Paul Pogba fait partie des joueurs dont l'avenir sera particulièrement scruté dans les mois à venir, voire les semaines. À moins qu'il ne serait plus heureux à Manchester United, si l'on en croit les déclarations de son agent, Mino Raiola, le milieu de terrain devrait très probablement poser ses bagages ailleurs. En fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain, l'international français pourrait néanmoins quitter la Premier League plus vite que prévu. Eurosport annonce en effet que la Juventus Turin, intéressée par le profil de Paul Pogba depuis l'été dernier, n'aurait pas abandonné l'idée de faire revenir leur ancien protégé dans le Piémont. La Vieille Dame aimerait s'attacher les services du Français dès cet hiver pour ne pas à avoir à attendre la fin de son bail et l'arrivée de nouveaux prétendants. Pour cela, les Bianconeri proposeraient un échange avec un ou plusieurs joueurs ou un montant ne dépassant pas les 50 millions d'euros. Reste désormais à convaincre Manchester United de céder son milieu.