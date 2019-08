Le Paris Saint-Germain a contacté la direction de la Juventus Turin concernant un possible recrutement de Mario Mandzukic. Le club de la capitale a discuté avec la Vieille Dame afin de connaître la disponibilité de l’attaquant croate, dixit Sky Italia. Le champion de France n’a pas formulé d’offre concrète pour le joueur de 33 ans, lié jusqu’en juin 2021 avec les Bianconeri. Intéressé par la venue de l’ancien Bavarois afin de pallier aux blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, et au possible départ de Neymar, le PSG risque de se heurter au refus du joueur de quitter le Piémont dans ces derniers jours du mercato.