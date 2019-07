Le dossier Paul Pogba est loin d’être réglé. Le milieu de terrain de Manchester United a fait part, il y a quelques semaines, de ses envies de départ. Alors son avenir semblait s’écrire entre deux clubs. Le premier est le Real Madrid, où Zinedine Zidane, de retour sur le banc, l’avait érigé en priorité. Le second courtisant est une vieille connaissance de la Pioche puisqu’il s’agit de la Juventus qui l’avait déjà récupéré en provenance des Red Devils. Nous apprenions hier que la Casa Blanca était revenue dans la course et semblait prête à proposer une offre à leurs homologues anglais.

Celle-ci ne devrait pas atteindre les 150 millions d’euros espérés, mais plutôt 80 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas faire vaciller les Anglais. Mais, c’est bien la Juventus qui risque de dégainer encore plus d’argent. Selon les informations du Times, la Vieille Dame est sur le point d’offrir 120 millions de livres soit près de 133 millions d’euros à la formation mancunienne pour essayer de ravir leur meilleur joueur de la saison passée. Pas sûr que celle-ci soit suffisante.

L’acquisition de Pogba s’inscrit dans la volonté des dirigeants transalpins de concourir à la victoire finale en Ligue des Champions tandis que Manchester United ne participera pas, la saison prochaine, à la plus prestigieuse des compétitions européennes. b« Tout le monde dans le club, du gérant au propriétaire, connaît les souhaits de Paul. Tout le monde connaît la volonté de Paul d’aller de l’avant. Nous sommes en train de le faire. Tout le monde sait ce que ressent Paul », avait lui expliqué son agent, Mino Raiola, mettant la pression aux dirigeants de MU. Reste maintenant à attendre patiemment l’issue d’un dossier qui devrait encore connaître des rebondissements.