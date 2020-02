Du côté de la Juventus, les dirigeants du club continuent de préparer l’avenir et les prochains mercato. Et au sein du club turinois le rêve de faire revenir deux anciens de la maison l’été prochain existe toujours. Alors que Paul Pogba va faire l’objet d’une offre en vue d’un retour en fin de saison, les dirigeants du club veulent également que Zinedine Zidane fasse son retour au club. Conscients que les relations entre Zidane et Florentino Pérez n’ont pas forcément été idéales, ces derniers mois, la Juve voudrait tenter sa chance. La perspective de faire revenir Zidane et Pogba lors du même été fait rêver les dirigeants de la Juventus.