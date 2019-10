La Juventus prépare déjà l’avenir alors que la saison 2019-2020 a débuté, il y a seulement trois mois. Les dirigeants de la Vieille Dame se projettent sur le prochain mercato hivernal avec la volonté de faire venir à Turin une tête d’affiche. Selon ‘Tuttosport, il s’agit d’Heung-min Son, l’attaquant de Tottenham. Le média italien rapporte que l’international italien a été observé par des émissaires du club italien, lors de Liverpool-Tottenham (2-1), dimanche dernier. Cependant Son est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Spurs, et il ne sera pas simple à aller chercher financièrement. L’actuel leader de la Série A considère l’Asie comme un domaine stratégique pour les années à venir, à tel point qu’elle a ouvert un bureau à Hong Kong et qu’elle serait par conséquent prête à passer au crible pour un attaquant rapide, flexible et qui a impressionné l’Europa, la saison dernière, en Ligue des champions.