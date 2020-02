Selon le média anglais The Sun, la Juventus voudrait recruter, à tout prix, Virgil van Dijk (Liverpool) lors du prochain mercato estival. Toutes compétitions confondues, le footballeur âgé de 28 ans a disputé 34 matchs, inscrit 4 buts et effectué 1 passe décisive. Pour The Sun, il ne serait pas surprenant que la Juve dégaine afin d’essayer de déloger l’ancien joueur de Southampton. La Vieille Dame pourrait lancer un raid incroyable en proposant une somme de 150 millions de livres sterling à Liverpool. Les Reds auraient donc la possibilité d’encaisser 178,5 millions d’euros via le transfert de Van Dijk. Les Bianconeri miseraient sur le fait que ce dernier pourrait avoir envie de relever un nouveau défi la saison prochaine. Son contrat à Anfield expirera seulement le 30 juin 2023. Par ailleurs, Van Dijk est très heureux à Liverpool, club où il évolue depuis le mois de janvier 2018. Au final, on imagine assez mal que l’écurie de la Mersey accepte de céder un tel joueur. S’il était privé de Virgil van Dijk en vue de l’exercice 2020/2021, le manager Jürgen Klopp serait bien embêté.