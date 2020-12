Discret mais tenace: souvent dans l'ombre de son frère «Pippo» quand ils jouaient, Simone Inzaghi prend beaucoup mieux la lumière sur le banc de la Lazio, son club de toujours, proche de retrouver mardi le Top 16 européen pour la première fois depuis 20 ans. «Cela fait plus de 21 ans que Rome est sa maison», rappelait cet été son père, Giancarlo Inzaghi, régulièrement sollicité par les médias pour commenter les parcours de ses deux rejetons, désormais entraîneurs en Série A: au modeste Benevento pour l'aîné, Filippo (47 ans), le plus célèbre des deux quand ils jouaient, et chez les Laziali, comme toujours, pour Simone (44 ans). «Pippo le pense aussi. Il m'a dit: ‘'Tu verras que Simo ne partira jamais''», rapportait le père à la Repubblica en juin. La Lazio, Simone Inzaghi y débarque comme joueur en 1999, en provenance de son club formateur de Plaisance. Et il n'en est plus reparti, ou presque (prêté à la Sampdoria en 2005 puis à l'Atalanta Bergame en 2007-2008). Il y décroche notamment en 2000 le deuxième et dernier titre de champion, avec Nedved, Salas, Simeone, Boksic, Mihajlovic, Nesta, etc. A la fin de sa carrière de joueur, en 2010, «Inzaghino» (le «petit Inzaghi») y reste pour entraîner des équipes de jeunes. En 2014, il reprend la Primavera, antichambre de l'équipe première, avec deux succès en Coupe nationale. Et en avril 2016, un soir de lourde défaite dans le derby contre l'AS Rome, il est appelé en urgence pour succéder à Stefano Pioli, pour sa première expérience en Série A. Cela ne doit être qu'une pige en attendant l'arrivée de Marcelo Bielsa mais elle se prolongera au-delà de l'été, le fantasque argentin ayant renoncé au dernier moment à rejoindre l'Italie. Simone Inzaghi, rappelé alors que lui-même avait déjà signé en Série B avec la Salernitana, est ainsi «arrivé presque par hasard (...). Les tifosi étaient contents, parce qu'ils l'aiment bien, mais ce la n'a pas été non plus la grande joie, parce que c'était une grande marche après la Primavera», rappelle à l'AFP Guido Di Angelis, directeur du magazine Lazialità consacré au club.