Après que la Ligue de football professionnel ait programmé le grand derby de la capitale entre l'USMA et le MCA pour le 22 février courant à partir de 17h45 au stade du 5-Juillet, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander un changement de date. Pour ceux qui réclament à ce que cette affiche soit décalée, cette date coïncide avec la célébration du premier anniversaire du déclenchement du mouvement populaire en Algérie, «le Hirak», faisant que ce rendez-vous ne drainera pas la grande foule. Mais il semble bien que ce motif est loin de pousser l'instance en question à revenir sur sa décision.

Son président, Abdelkrim Medouar est intransigeant: ce match sera maintenu à sa date et heure initiales.

Pour lui, ce motif ne tient pas la route, d'autant plus que le match est programmée en fin d'après-midi. Malgré ce refus, la pression continuait à être exercée sur le responsable en question et son instance, sans pour autant les pousser à changer d'avis. Seule hypothèse qui pourrait provoquer ce changement souhaité par certains, c'est une décision des pouvoirs publics pour décaler le match pour au moins 24 heures, «pour des raisons sécuritaires». Ceci, étant donné qu'un grand dispositif sécuritaire devrait être dégagé dans la capitale, samedi, ce qui risque d'influer par la suite sur celui qui devrait être mis en place pour assurer le derby.

Entre temps, les deux équipes continuent de se préparer pour ce rendez-vous, en fonction de la programmation publiée jusqu'à l'heure sur le site de la LFP, soit samedi. Le MCA retrouve le moral après avoir renoué avec les victoires en s'imposant (1-0) face à la JS Saoura. En face, l'USMA ne gagne plus, et ce depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues.

Ce match est, donc, d'une importance capitale pour les deux teams, en dépit de son caractère derby. Les deux coachs, Nabil Neghiz et Bilal Dziri, tenteront de trouver la formule idoine qui permettra à leur équipe d'empocher les trois points.