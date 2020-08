Les nouveaux contrats de joueurs pour la saison 2020-2021, qui ne seront pas transmis à la Ligue de football professionnel (LFP) via la plate-forme Match-Pro pendant la période d’enregistrement réglementaire, ne seront pas acceptés, a averti cette instance. «La LFP prévient que tout contrat non envoyé par le biais de la plate-forme Match-Pro, dans les délais réglementaires, ne sera pas accepté», a indiqué l’instance dans un communiqué. Cette décision concerne aussi bien les joueurs seniors que les jeunes catégories (contrats des réserves et enregistrement des jeunes), au sein des Ligues professionnelles 1 et 2. «Par le biais de cette plate-forme, les clubs peuvent procéder également à des modifications dans les contrats déjà existants, notamment leur durée, le montant du salaire, ainsi que les avenants», a encore précisé la LFP, selon laquelle, ce système d’enregistrement est ouvert depuis hier, coïncidant avec le début du mercato.