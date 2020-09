Le club n'a pas été cité nommément, mais il est clair que la JS Kabylie doit impérativement interrompre son stage entamé à Ouzellaguen dans la wilaya de Béjaïa, au milieu de la semaine dernière. En effet, et dans un communiqué publié sur son site officiel, la Ligue nationale de football (LFP) somme les clubs professionnels à suspendre les stages et regroupements des athlètes. L'instance du football national justifie cette obligation faite aux clubs par le maintien jusqu'à présent des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Aussi, la LFP somme tous les clubs qui ont entamé des stages à les suspendre jusqu'à nouvel ordre. Sur un ton plus menaçant, l'instance avertit que les clubs qui enfreindront cette directive seront exposés à des sanctions. «La LFP tient à rappeler à l'ensemble des clubs professionnels que les mesures prises par les pouvoirs publics, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, demeurent en vigueur. À cet égard, la LFP invite tous les clubs à respecter la mesure de la suspension de tous les stages et regroupements des athlètes des clubs et avertit que tout club contrevenant s'exposera à des sanctions», lit-on dans le communiqué. Celui-ci justifie cet appel par les risques induits par la reprise des regroupements sur la santé des joueurs et de tout le personnel encadrant des clubs qui reprennent le travail. Aussi, il devient clair que la JSK est l'unique club concerné par cette décision étant donné que son équipe est la première pour l'instant à avoir repris le travail avec un stage du côté de Béjaïa. Le club de la Kabylie a annoncé la reprise de ses activités avec un stage bloqué à Béjaïa alors que le gouvernement n'a pas encore autorisé l'élite footballistique à reprendre. D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports vient juste d'être chargé d'examiner avec les autres fédérations sportives la possibilité de la reprise progressive des manifestations sportives. Une reprise qui se fera à huis clos, selon des protocoles sanitaires adaptés. En effet, la JSK a été le premier club à annoncer sa rentrée effective. Selon le communiqué du club kabyle, les premières séances se déroulent en l'absence de l'entraîneur Yamen Zelfani, qui se trouve encore en Tunisie avec sa famille. Il a pris ses vacances avec des mois de retard à cause du début du confinement sanitaire alors qu'il se trouvait encore en Algérie. Cependant, malgré son absence sur le terrain, il était évident que son adjoint travaillait sur ses consignes. Via des séances de visioconférence, le staff technique présent effectue des séances sous ses directives et conseils. Soucieux de préserver la santé de l'effectif et de l'encadrement, la reprise s'est faite dans le strict respect des protocoles sanitaires induits par la pandémie de Covid-19. Les joueurs ont été soumis durant plusieurs jours à d'intenses examens médicaux avant de reprendre le terrain. À noter également que ces premières séances ont été marquées par la forte présence des nouvelles recrues. Ces jeunes joueurs ont passé des examens et autres bilans sanitaires dans les mêmes conditions exigées par la lutte contre le coronavirus. Les nouvelles recrues ont montré un entrain et une volonté farouche de montrer de quoi elles sont capables.